Üks Keskerakonna juhitava valitsuse lubadustest on Eesti kaubalaevade tagasi toomine Eesti lipu alla. See on osa paketist, mis peaks kasvatama meie majandust tervikuna.

Milliseid meetmeid on vaja, et laevad Eesti lipu alla saada? Kui suur oleks selle reaalne mõju Eesti majandusele?

Otsesaates arutlevad merendusvaldkonna muudatustepaketi töögrupi juht Eero Naaber Veeteede Ametist, Eesti Laevaomanike liidu juht Enn Kreem ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juht Jüri Lember. Telefoni teel kommenteerib laevandusettevõtte Tallink Grupp juhatuse aseesimees Andres Hunt.