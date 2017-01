Ainuüksi avalike andmete põhjal on Vene Föderatsioon võrreldes teiste välisriikidega Eestis kõige suurem kinnisvaraomanik. Ühelt poolt on see isegi ootuspärane, sest enamasti on tegu saatkonna töötajate korteritega, aga mitmel puhul tekitavad objektid küsimusi.