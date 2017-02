Alkoholipoliitika on Eestis pikka aega kirgi kütnud, kuid lõpuks on erakondade kokkulepped jõudnud valitsusse. Alkoholi teemadel aitab suud puhtaks rääkida saatejuht Urmas Vaino ETVs kell 21.40. Sotsiaalmeedias ja kommnetaariumis võib aga juba praegu aruteluga pihta hakata. Ärge unustage oma postitustele panna külge teemasilti #suudpuhtaks.

„Nüüd on aeg käes Eesti riiki sisemiselt ehitama hakata. Läheb ja tehakse see töö hästi, siis võime julgemad kõigi nende pöörangute vastu olla, mis ehk Peipsi taga tulevad. Teisest küljest peame endid piiririikide liidu läbi igasuguste tulevate pöörete vastu kindlustama.“

1. veebruaril on esimest korda eetris ERRi teadusportaali Novaator uudised. "Novaator" on Eestis esimene teleuudiste formaadis teadussaade.

Kuigi Eestis joodi 2015. aastal iga elaniku kohta ära 8,7 liitrit puhast alkoholi, siis on vägijookide tarbimine alates 2012. aastast näidanud langustrendi. Sellega on kaasa tulnud ka kodumaised alkoholitootjad, kes on vähendanud tootmist, kuid on endiselt mures alkoholipoliitika karmistamise suhtes. ERR-i multimeediatoimetus vaatas numbritele otsa ning koostas eestlaste alkoholitarbimist iseloomustava infograafiku