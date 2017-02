Vikerraadio uues vestlussaates "Käbi ei kuku..." vaatavad üksteisele sügavalt silma laps ja lapsevanem. Ühe perekonna kaks põlvkonda.

Kuhu on käbi kukkunud? Miks just sinna? Ning milline on ema või isa roll lapse jäljeraja kujunemises?

Need on mõned küsimused, mida saate "Käbi ei kuku..." juht Sten Teppan külalistele esitab.



Esimeses saates räägivad isa ja tütre loo Kalev Lindal ja Eeva Talsi. Teises saates on mikrofoni taga ema Anni Kreem (Viiding) ja poeg Jaagup Kreem.



"Käbi ei kuku..." on eetris pühapäeviti kell 10.10. Fotod: Ahti Tubin.