Digidoc keskkonna näol on tegemist sisseharjunud rakendusega, Eesti digiidentiteedi ja eesti elaniku inimõiguse osaga, mille kasutamine on muutunud igapäevaseks (sadu miljoneid digiallkirju aastas). Seda arendatakse aga nüüd Leedus ja ootamatult üllatab see lonkava hinnastamise loogikaga, kirjutab Asko Seeba.