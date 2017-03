Ministeerium taotleb Arvo Pärdi keskuse ehitamiseks 2,2 miljonit lisaeurot

"Otsusega on kiire selle tõttu, et seniajani on olnud plaan Arvo Pärdi keskus avada Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal ning Arvo Pärdi 83. sünnipäeval. Selleks peaks keskus sõlmima lepingu riigihanke võitnud pakkujaga," rääkis ERRile kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus.

Ta selgitas, et hoone planeerimist alustati nelja aasta eest ning toona taheti keskus rajada 6,54 miljoni euroga, millest ehituse hinnaks kavandati viis miljonit eurot. Valitsus tegi otsuse keskus rajada aasta hiljem, ehitushange viidi aga läbi mullu.

"Pärast ehitushanke tulemuste selgumist aprillis 2016 hange tühistati, sest tulemus, 8,6 miljonit eurot, ületas olulisel määral prognoositud hinda. Vahendite puudujääk tekkis, kuna ehitushanke tulemus on läinud planeeritust kallimaks võrreldes kolme aasta taguse prognoosmaksumusega," lausus Kompus.

Tema sõnul oli eesmärk jõuda kompromissini, mis oleks majanduslikult võimalikult optimaalne, kuid lubaks hoone projekti järgi valmis ehitada.

"Tegemist on optimaalse ja funktsionaalse hoonega, mille ehitamisel kasutatakse tänapäevaseid materjale ja süsteeme ning on vajalik kõrgetasemeline inseneriteadmine. Et ehitusmaksumust vähendada, projekteeriti hoone ümber, tehti mitmeid spetsiifilisi konstruktiivseid lihtsustusi, valiti odavamaid materjale ja muud taolist," lisas Kompus.

Uus hange tehti eelmise aasta lõpus ning parim pakkumus oli 6,69 miljonit eurot ehk kaks miljonit eurot vähem kui esimese ehitushanke soodsaim pakkumus. Keskuse rajamise kogumaksumus on 8,74 miljonit eurot, milles sisaldub ehitusmaksumus. Nii ongi kogusummast eelarves praegu puudu 2,2 miljonit eurot.

Arvo Pärdi keskuse eesmärk on uurida ja tutvustada helilooja loomingut.