Tillerson: USA võib lahkuda ÜRO inimõigusnõukogust

"Arvestades, et see on tõenäoliselt ainus sedalaadi organisatsioon, mis seisab inimõiguste eest, vajab ÜRO inimõigusnõukogu tõsist reformimist, et me (USA) selle koosseisu jääksime," vastas ta üheksa vabaühenduse veebruaris saabunud kirjale.

Tillerson märkis, et USA "jätkab selle (ÜRO inimõigusnõukogu) töö tõhususe hindamist".

"Kui nad neid reforme ette ei võta, kavatseme kaaluda sinna kuulumise otstarbekust," lisas ta.

Väljaanne, kelle kätte sattus USA välisministri vastuse tekst, märgib, et Washington kahtleb võimaluses kuuluda samasse organisatsiooni riikidega, kus järjekindlalt rikutakse inimõigusi.

Tillerson nimetas nende seas Hiinat, Saudi Araabiat ja Egiptust. Nõukokku kuulub 47 riiki.