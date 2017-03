Merkeli personaliülem ähvardas Türgi poliitikuid sissesõidukeeluga

Merkeli personaliülem ütles Berliner Morgenpostenile, et Türgi on alati pidanud tähtsaks, et nende au ei riivataks. "Ka Saksamaal on au," märkis ta Politico teatel.

See, et Saksamaa valitsus ei ole veel kehtestanud Türgi poliitikutele täielikku külastuskeeldu, ei anna Türgile tulevikuks vabu käsi, rõhutas Altmaier. Tema kinnitusel uurib Saksa valitsus väga tähelepanelikult, millised väljaütlemised on vastutustundlikud ja millised mitte.

Altmaieri sekkumine on värskeim areng Euroopa Liidu riikide ja Türgi vahel toimuvas diplomaatilises tülis. Eelmisel nädalal tühistas mitu Saksa linna Türgi ministrite kavandatud valimiskampaania üritused, millega taheti koguda toetust aprillis toimuvale põhiseadusrefendumile.

Vastuseks tühistamistele süüdistas Türgi president Recep Tayyip Erdogan Saksamaad natsipraktika viljelemises. Hiljem pildus Erdogan sarnaseid süüdistusi ka Hollandi suunas, kus samuti kampaaniaüritus ära jäeti.

Türgi on ähvardanud taganeda ELiga sõlmitud leppest, mille alusel takistatakse migrantidel Vahemere kaudu Kreekasse jõuda, ning ei luba Hollandi saadikul Türgisse naasta. Samas kinnitas Türgi ELi asjade minister Ömer Celik, et Türgi on turvaline riik, kuhu kogu maailmast, sealhulgas ka Hollandist, investeerida.

Türgis 16. aprillil toimuval referendumil soovitakse Erdogani võimuvolitusi veelgi suurendada. Türgi võib taastada ka surmanuhtluse, et riigipöördes osalenuid oleks võimalik hukata.