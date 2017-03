Ministrid ei suuda relvaseaduse sõnastuses kokku leppida

Sõnastusettepanekus on siseministeeriumi hinnangul relvaloa andmisest keeldumise alus muutunud segasemaks ja sisuliselt on sama alus juba kehtivas seaduses olemas. Samuti on siseminister ja justiitsminister erinevatel seisukohtadel selles, mis keeles lubada teha relvaloa taotlemise eksamit.

Neljapäevases valitsuse istungi päevakorras eelnõud ei ole. Siseministeeriumis valmistatakse ette memorandumit valitsuskabineti nõupidamisele esitamiseks.

Olulise muudatusena realvaseaduse eelnõus peavad hakkama relvaloa saamiseks eksamit tegema Eesti kodanikega samadel alustel Eestis elavad välismaalased, kellel oma koduriigis on juba relvaluba olemas.

Kehtima jääb põhimõte, et relvaluba saab taotleda alalise elamisloaga elanik või Eesti kodanik, kes täidab relvaseaduses kehtestatud nõuded.

Eelnõus on loetletud konkreetsed karistusseadustiku sätted, mille korral on õigus relvaloa andmisest keelduda. Näiteks saab edaspidi relvaloa andmisest keelduda tulirelva ja laskemoonaga seotud kuritegude ning riigivastaste kuritegude eest karistatud isikutele. Samuti on võimalik relvaloa andmisest edaspidi keelduda julgeoleku kaalutlustel.

Et tagada isikute paremad oskused relvade käsitsemisel, lisandub üksnes turvalisuse tagamiseks relva omavale isikule kohustus sooritada relvaloa vahetamisel selle kehtivuse lõppemise tõttu tulirelva käsitsemise katse. Relvaluba väljastatakse kuni viieks aastaks.

Relvaseaduse muudatused jõustuksid eelnõu kohaselt 2017. aasta 1. juulil.