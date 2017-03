Parts andis Euroopa Kontrollikojas ametivande

Euroopa Liidu Kohus pidas täna algusega kell 12.00 piduliku istungi, millel Juhan Parts andis aluslepingutega ette nähtud pühaliku tõotuse, teatas Euroopa kohtu pressiteenistus kolmapäeval.

Kooskõlas aluslepingutega ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga nimetas Euroopa Liidu Nõukogu 19. detsembri 2016. aasta otsusega Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikmeks ajavahemikuks 1. jaanuarist 2017 kuni 31. detsembrini 2022.

Euroopa Kontrollikoja kolleegium määras jaanuaris Partsi kontrollikoja viienda auditikoja liikmeks, mis tegeleb Euroopa Liidu rahastamise ja haldamise valdkonna auditeerimisega.

Euroopa Kontrollikoja ülesanne on kaasa aidata Euroopa Liidu finantsjuhtimise parandamisele, edendada aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. EL-i sõltumatu välisaudiitorina kontrollib Euroopa Kontrollikoda, et EL-i vahendid oleksid õigesti kirjendatud, et neid kogutakse ja kasutatakse kooskõlas asjassepuutuvate eeskirjade ja määrustega ning et neist saadav kasu oleks võimalikult suur.

Kontrollikoja liikmeteks on üks esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist.

Parts oli aastatel 2003-2005 Eesti peaminister, 2007 - 2014 majandus- ja kommunikatsiooniminister. Aastatel 1998–2002 oli Parts riigikontrolör.