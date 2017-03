Erdogani-meelsed häkkerid ründasid paljude uudistekanalite Twitteri-lehti

Häkkerid said kontodele ligi rakenduse Twitter Counter kaudu, vahendasid Guardian ja Politico.

Otsingud sõnumites sisaldunud märksõnadega nagu #Nazialmanya ning #Nazihollanda andsid tuhandeid vasteid, mis näitas rünnaku ulatuslikkust. Mõnede kontode profiili- ja taustapildid olid asendatud Türgi sümboolikaga, nii et profiilipildiks oli näiteks Türgi vapp ja taustapildiks Türgi lipp.

Lisaks postitati ka haakriste ja sõnumit "Kohtume 16. aprillil". See on kuupäev, mil Türgis toimub põhiseadusreferendum, millega soovitakse Erdogani võimuvolitusi veelgi suurendada.

Rünnaku ohvrite seas olid muu hulgas Die Welt, Forbes, Põhja-Ameerika BBC, Euroopa Parlament, Amnesty International, USA Unicef ja ka Prantsuse poliitik Alain Juppe.

Twitter Counteri teatel on nad probleemist teadlikud ja alustatud on uurimist. Twitter aga tegi avalduse, kus kinnitas, et nende meeskond tegi rünnaku allika, milleks oli kolmanda osapoole rakendus, kiiresti kindlaks ja eemaldas selle load kohe, mistõttu rohkem kontosid rünnata ei saa.