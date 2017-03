ERR-i uus juht on Erik Roose

Roose kõrval kandideerisid lõppvoorus ERR-i esimehe kohale veel Mart Luik ja Allar Tankler.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp ütles, et Roose puhul sai otsustavaks tema põhjalikult läbitöötatud visioon, pikk kogemus meediaorganisatsiooni juhtimisel ja suutlikkus luua inimestele häid töötingimusi koos hea õhkkonnaga.

"Temaga varem koos töötanud inimesed kinnitavad, et tegemist on suurepärase meeskonnamängijaga. See on omadus, mida ERR-i juht hädasti vajab," märkis Uudelepp.

Uus esimees peaks senise juhi Margus Allikmaa asemel astuma ametisse hiljemalt 1. juunil 2017. Tema ametiaeg kestab aastani 2022.

Uudlepp lisas, et nõukogu soovib uuele juhatuse esimehele edu ameti ülevõtmiseks valmistumisel, juhatuse koosseisu väljapakkumisel ja organisatsioonile omaseks saamisel.

"Kogu see konkurss ja vahel lausa suureks paisunud avalik tähelepanu on andnud selguse, et uus juht tuleb meeskonda väärtustades looma ja arendama, mitte jõuga ümmargust pulka kandilisse auku toppima. Ja see ongi lõppude lõpuks kõige tähtsam – et ERR oleks Eesti usaldusväärseim ja professionaalseim meediaorganisatsioon, kus inimestel silm särab ja on tore töötada," ütles nõukogu esimees.

Erik Roose on endine Postimehe juhatuse esimees.

Erik Roose "Foorumi" stuudios. Autor: Rene Suurkaev / ERR