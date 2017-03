ERR Moskvas: Venemaal tahetakse luua uut inimõiguste organisatsiooni

Jevgenija Tšudnovetsi kolooniast vabastamises oli osa nii ajakirjanikel, duumasaadikuil, kodanikuaktivistidel kui ka president Vladimir Putinil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poolteist aastat tagasi jagas naine Vkontakte lehel kolmesekundilist videot, kus ühe lastelaagri kasvatajad mõnitasid kümneaastast poissi. Tšudnovets tahtis postitusega juhtida politsei tähelepanu toimunule, kuid sai hoopis ise lõpuks poole aasta pikkuse vanglakaristuse lapsporno levitamise eest.

Tänu abikaasale, kes alustas naise vabastamiseks kampaaniat, kaebas peaprokuratuur kohtuotsuse edasi ja Ülemkohus rehabiliteeris Tšudnovetsi.

Nüüd tahab naine aidata neid, kes on sattunud samasugusesse olukorda. Küll aga ei nõua ta karistust kohtunikule, uurijatele ja prokuröridele, kes ta kolooniasse saatsid.

"Ma ei tahaks alustada oma tegevust mingist kättemaksusoovist, et neid inimesi karistada. Piisab juba, et nende nimed on kogu Venemaale teada. Aga ma ikka soovin, et nad paluksid avalikult vabandust ja kannaks mingit vastutust oma struktuuride sees," kommenteeris Tšudnovets.

Naine kavatseb koos abikaasaga teha internetilehekülje, kus avalikustatakse nende inimeste lood, kelle vastu on esitatud ebaõiglased süüdistused või kelle puhul on ebaõiglane kohtuotsus juba tehtud.

Paari eesmärk on näidata kohtunikele ja prokuröridele, et avalikkus ei kiida kõiki nende otsuseid heaks. Üldiselt pole aga uued õiguskaitjad süsteemi vastu tervikuna.

"Meie eesmärk on parandamine, korrigeerimine ja süsteemi aitamine, et see ise ennast parandaks, mitte me ei võitle selle vastu. Mitte võitlus, mitte kriitika, vaid konkreetse asja puhul näidata, et siin on keegi süüdi. Me saame aru, et süüdi on konkreetsed ametnikud - need on prokurörid regioonides, uurijad, konkreetsed kohtunikud," rääkis Jevgenija Tšudnovetsi abikaasa Andrei Mjasnikov.

Oma projekti algrahastamiseks kavatsevad abikaasad kasutada raha, mille saab Tšudnovets kompensatsioonina moraalse kahju eest.