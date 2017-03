Helme: pagulastele tuleks teha DNA-testi

„On selge, et meie praegusel valitsusel pole tahet ega julgust kvoodipagulaste programmi lõpetada. Küll aga on neil kohustus võidelda rahvusvahelise inimkaubanduse vastu ja tagada Eesti inimeste julgeolek,“ ütles Helme.

Helme sõnul tuleks hakata fiktiivsete perekondade tuvastamiseks kvoodipagulaste seas läbi viima DNA-testi. „Nii saame välja selgitada, kas laps kuulub ikka oma väidetavatele vanematele. Fiktiivperekondade impordiga osaleb Eesti kaudselt inimkaubandusele kaasa aitamises ja see on lubamatu.“

Helme sõnul tekitab küsimusi Lasnamäel elanud pagulaspere vanus. „Kui mehel on praegu vanust 19, naisel 22 ja lapsel kaks ja pool, siis tähendab see, et mees pidi lapse sigitamise hetkel olema 15-16,“ märkis Helme.