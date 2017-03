"Aktuaalne kaamera" uuris hollandlaste arvamusi valimispäeval

12,9 miljonit hollandlast valib 28 erakonna kandidaatide hulgas parlamenti. Alamkoja valimised näitavad, kui edukaks on muutunud Euroopa Liidu ja immigratsioonivastane maailmavaade, mida Hollandis esindab Vabaduspartei eesotsas Geert Wildersiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enne valimisi korraldatud uuringud andsid suurima toetuse praeguse peaministri Mark Rutte juhitud erakonnale, Wildersi Vabaduspartei on napilt teine.

Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi kell 22. Alamkojas on 150 kohta.

"Aktuaalne kaamera" uuris valijate arvamusi Almere linnas.

Almere on kireva rahvastikuga linn Amsterdami külje all. Almere on Hollandi kõige uuem linn, mis mere arvelt juurde ehitatud. Huvitav on see koht ka selle poolest, et 30 protsenti sealsetest elanikest on immigrandid ja kolme aasta eest võitis kohalikud valimised seal Wildersi Vabaduspartei.

"Me loodame, et Wilders võidab. Oluline on öelda, et nüüd küll aitab. Aitab inimestest, kes ei taha siin elada, aga ikkagi elavad. Kui ei taha siin elada, siis pead koju minema," kommenteeris Tonny.

Maria ütles hommikul, et otsustab õhtupoole, kas hääletab Wildersi poolt. Holland on tema sõnul väga tolerantne maa. Maria hinnangul ei peaks aga tolereerima seda, kui Hollandisse tulevad inimesed kohalikke reegleid ei järgi.

"Inimesed, kes tulevad teisest riigist meie demokraatiasse, siis nad peaksid käituma nii nagu meie käitume. Kui nad ei ela meie reeglite järgi, peaksid nad minema oma riiki tagasi," ütles ta.

Pärastlõunaks oli Amsterdamis käinud valimas rohkem inimesi kui varasematel valimistel samal ajal.

Maartje, kes toetab rohelisi, ütles, et täna valivad just noored sellepärast, et kardavad Wildersi edu.

"Ma arvan, et ta on meie riigi häbiplekk ja mul on väga häbi, et mind saab temaga seostada, isegi kui seda saab teha vaid mu rahvuse põhjal. Ma kardan, et ta saab palju hääli... ma loodan, et teised poliitikud peavad sõna ega tee temaga koostööd," rääkis Maartje.

Rude astus Amsterdami südalinnas valimisjaoskonda ja ütles, et tema toetab Wildersit.

"Ta meeldib mulle. Ma toetan teda, sest meil on palju probleeme moslemitega. Üks kord nad tulid püstolitega ja olid marokolased. Ma elan kesklinnas, siin on palju taskuvargaid. Ma arvan, et Wildersi ideed on head, meil on seda vaja," selgitas ta.