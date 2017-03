Hollandi valimistel on enim kohti saamas Rutte liberaalid

Hollandi üldvalimistel on peaminister Mark Rutte liberaalne erakond Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) saamas 150-kohalises parlamendis 33 kohta, selgus esialgsetest tulemustest, kui loetud oli üle 90 protsendi häältest.

See tähendab, et partei kaotab eelmiste üldvalimistega võrreldes kaheksa kohta.

Islamivastane Vabaduspartei (PVV) Geert Wildersi juhtimisel on saamas 20 kohta ehk viis kohta rohkem.

Paremtsentristlikud kristlikud demokraadid ja liberaaldemokraatlik erakond D66 on võtmas 19 kohta.

Suurima valimisvõidu on saamas roheliste erakond Groenlinks, mis on võtmas 14 kohta varasema nelja asemel.

Suurim kaotaja on aga Tööpartei, mis saab vaid üheksa kohta varasema 38 asemel.

Hollandi uudisteagentuur ANP ütles, et häältelugemine jõuab lõpule neljapäeva õhtul või reedel. Näiteks Amsterdamis ja Utrechtis võivad valimiste tulemused selguda alles reedel.

Hollandi 12,9 miljonil valimisõiguslikul kodanikul oli valida 28 erakonna vahel.

Parlament valiti proportsionaalse valimissüsteemi alusel, mis tähendab, et võimule saamiseks tuleb suure tõenäosusega moodustada koalitsioonivalitsus. Kõik peavooluparteid, kaasa arvatud Rutte VVD, on välistanud Wildersiga koalitsiooni astumise.

Hollandi kolmapäevastel valimistel osales umbes 81 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Rekord pärineb 1977. aastast, mil osalusprotsent oli 88.

Paljud Euroopa poliitikud on juba Ruttet õnnitlenud, teiste seas on temaga ühendust võtnud Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ja Saksa kantsler Angela Merkel.

Wilders tänas toetajaid ja lubas võitlust jätkata

Islamivastase Vabaduspartei (PVV) liider Geert Wilders tänas kolmapäeval suhtlusvõrgustiku Twitter vahendusel oma toetajaid ja lubas võitlust jätkata.

"Oleksin parema meelega valimised võitnud ja ise valitsuse moodustanud, kuid me võitsime kohti juurde. Me oleme võitjate hulgas teisena. Meie esimene suur tõus. Rutte ei saa minust veel lahti," märkis Wilders.

Wildersi partei on saamas 19 kohta 150-liikmelises parlamendis. Varem oli erakonnal 12 kohta.

Kõik peavooluparteid, kaasa arvatud Rutte VVD, on välistanud Wildersiga koalitsiooni astumise.

Wilders kinnitas sellest hoolimata, et partei on valmis uue valitsusega koostööd tegema, kui seda soovitakse ja eesmärgid ühtivad nende vaadetega.

"Me oleme valmis valitsusse minema, kui meid kutsutakse. Kui seda aga ka ei juhtu, siis me toetame valitsust, kus vaja ja kui eesmärgid on meie jaoks olulised," ütles Wilders.