Wilders tänas toetajaid ja lubas võitlust jätkata

"Oleksin parema meelega valimised võitnud ja ise valitsuse moodustanud, kuid me võitsime kohti juurde. Me oleme võitjate hulgas teisena. Meie esimene suur tõus. Rutte ei saa minust veel lahti," märkis Wilders.

Wildersi partei on saamas 19 kohta 150-liikmelises parlamendis. Varem oli erakonnal 12 kohta.

Peaminister Mark Rutte liberaalne erakond Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) tegi lävepakuküsitluste kohaselt valimistel parima tulemuse ja on võtmas 31 kohta, mis tähendab, et kaotati üheksa kohta parlamendis. Kõige enam tõusis roheliste erakond Groenlinks, mis on võtmas 12 lisakohta.

Kõik peavooluparteid, kaasa arvatud Rutte VVD, on välistanud Wildersiga koalitsiooni astumise.

Wilders kinnitas sellest hoolimata, et partei on valmis uue valitsusega koostööd tegema, kui seda soovitakse ja eesmärgid ühtivad nende vaadetega.

"Me oleme valmis valitsusse minema, kui meid kutsutakse. Kui seda aga ka ei juhtu, siis me toetame valitsust, kus vaja ja kui eesmärgid on meie jaoks olulised," ütles Wilders.