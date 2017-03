Eestlased ostavad soomlastelt portaalid auto24 ja Kuldne Börs

Portaalide müüja on Sanoma Media Finland OY ning ostjaks täpsemalt BaltCap Private Equity Fund II ja selle juhtkond, tehingut finantseerivad osaliselt LHV pensionifondid, kirjutab Postimees.

BaltCapi partner Oliver Kullman ütles tehingut kommenteerides, et ostetud ettevõte on hästi juhitud ja meeskonnal on suur kogemus portaalide opereerimises ning häid mõtteid, kuidas teenuseid edasi arendada, investeeringu ajaliseks pikkuseks hindas ta aastaid.

Baltcapi portfellis on näiteks ka FCR Media, mis tegeleb internetireklaamiga ja on tänaseks laienenud juba 12 riiki.

Tehing on kavas lõpule viia 2017. aasta kevadel, pärast loa saamist konkurentsiametilt.