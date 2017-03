Õiguskantsler viib alkoholiaktsiisi tõstmise riigikohtusse

Riigikogu liimetest oli kohal 96, puudus viis saadikut. Õiguskantsleri ettepaneku vastu oli 49 saadikut ja poolt 34 saadikut.

Madise on veendunud, et alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist on põhiseadusega vastuolus.

Kuna riigikogu ei nõustunud õiguskantsleri ettepankuga viia seadus põhiseadusega kooskõlla, siis pöördub ta riigikohtusse.

Alkoholiaktsiisi ennaktempos tõusuga murdis riigikogu tähtaegadega seotud lubadust ning vastu võetud seadus läks vastuollu ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõttega, leidis Madise.

"Alkoholimüügile piirangute seadmine on õigustatud, kuid seda ei tohi teha põhiseadust rikkudes," märkis Madise neljapäeval riigikogus.

Madise sõnul on selle vaidluse põhituum, kas tähtajalist lubadust võib alati muuta, ning seda otsustab riigikohus.