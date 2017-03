OTSE: riigikogu arutab õiguskantsleri etteheidet alkoholiaktsiisi tõstmisel

Riigikogu rahanduskomisjon ja põhiseaduskomisjon arutasid esmaspäeval õiguskantsleri ettepanekut, kuid kumbki komisjon seda ei toetanud.

Istung algab kell 10, kõnealune punkt on päevakorras neljas:

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on lahja alkoholi aktsiisimäära ennaktõus põhiseadusega vastuolus, kuna see rikub ettevõtlusvabadust ning õiguspärase ootuse põhimõtet. Madise hinnangul on põhiseadusega vastuolus alkoholiaktsiisi määrade varem planeeritust kiirem tõus tänavu 1. juulist ja järgmise aasta 1. veebruarist. Seetõttu tegi õiguskantsler riigikogule ettepaneku viia seadus põhiseadusega kooskõlla.

Alkoholiaktsiisi ennaktempos tõusuga murdis riigikogu aga tähtaegadega seotud lubadust ning vastu võetud seadus läks vastuollu ettevõtlusvabadusega koosmõjus õiguspärase ootuse põhimõttega, leidis Madise.

Kui ka riigikogu täiskogu Madise seisukohta arvesse võtta ei soovi, on õiguskantsleril õigus pöörduda riigikohtusse.

"Otsuse peab tõenäoliselt langetama riigikohus, kes ongi mõistlik osapool, kui riiklikud institutsioonid ei jõua omavahel ühtsele seisukohale," tõdes ka põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.