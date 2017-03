Tillerson: Põhja-Korea takistamise püüded on ebaõnnestunud

"Ma arvan, et on tähtis tunnistada, et viimase 20 aasta poliitilised ja diplomaatilised jõupingutused Põhja-Korea saamiseks tuumavabaks on ebaõnnestunud," ütles ta ühisel pressikonverentsil oma Jaapani kolleegi Fumio Kishidaga.

"Üha kasvava ohuga silmitsi olles on selge, et vaja on uut lähenemist," lisas ta.

Tillerson alustas oma ametiaja esimest Aasia ringsõitu Jaapanis. Ta peab kõnelusi ka peaminister Shinzo Abega.