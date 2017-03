Tankler: ilmselt tuleb riigikogul hinnata ERR-i juhi valimise korda

ERR-i juhi kohast napilt ilma jäänud Allar Tankler ütles, et suhtub eilsesse nõukogu otsusesse mõistvalt. Valimise korda kommenteerides arvas ta, et seda tuleb ilmselt riigikogul hinnata.

"Ma suhtun ringhäälingunõukogu eilsetesse (kolmapäevastesse - toim.) otsustesse mõistvalt, sest lõpuks olid nad ju valiku ees, kas kuulutada konkurss nurjunuks, või minna tagasi kandidaadi juurde, kes ei olnud enamiku esimene eelistus. Nad leidsid olukorrale lahenduse ja mul ei ole põhjust kahelda, et Erik Roose saab ülesandega hakkama," ütles Tankler ERR-i uudisteportaalile.

"Olen kindlasti valmis temaga jagama ka kogu seda teadmist, mis minu pähe nende kuude jooksul ERRi kohta kogunes, kui sellest võiks abi olla ERRi tuleviku jaoks vajalike plaanide ettevalmistamisel," lisas ta.

Seda, kas ERRi juhi valimise kord on kõige otstarbekam, peab Tankleri hinnangul hindama riigikogu, ja kuna ERRi seaduses on tema sõnul nagunii mitmeid küsimusi õhus, muuhulgas ka ringhäälingunõukogu koosseisu ja poliitikute-ekspertide vahelise tasakaalu osas, siis küllap see teema ka lauale tuleb.

"Seadusest sõltumata mõjuks ilmselt edaspidi hästi, et juhul kui tulevikus mõni nõukogu liige ise kandideerib, taandab ta end nõukogust, ja tema asemele määratakse uus liige. Sellisel juhul on valijaid rohkem, ja keerulisem enamuse toetusega kandidaati blokeerida," sõnas Tankler veel.

"Ma ise kavatsen nüüd aga keskenduda oma tööle siin Luksemburgis, usun, et nii ERRi kui ka kõigi jaoks on hea, et selgus on majas," lõpetas Tankler.

ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp ütles, et oluline ei ole mitte protsess, vaid oluline on see, kas tulemuseni jõutakse või ei jõuta. "Minu hinnangul lõppes see juhi valimine positiivse tulemusega. Erik Roose valiti ning juhatuse esimees kinnitati ametisse üksmeelselt, kõik üheksa olid poolt. Minu meelest võib rahul olla küll," kommenteeris Uudelepp.

Uudelepp rääkis, et Erik Roose enne 1. juunit ametisse asuda ei saa. "Margus Allikmaa tööleping kehtib 31. maini. Margus Allikmaa peaks kirjutama avalduse, et ta tahab ennetähtaegselt töölt lahkuda. Ma ei näe selleks põhjust ega vajadust. Praeguse juhatuse töölepingud kehtivad. Me valisime juhi varakult ära selleks, et oleks võimalik anda juhtimine sujuvalt üle, et ei oleks niimoodi, et selgub mõni päev või päev enne kella kukkumist, kes uus juht on. Nüüd on võimalik see juhtimise üleandmine teha rahulikult ja soliidselt," lausus Uudelepp.

Ligi kolm tundi kestnud ERR-i nõukogu koosoleku tulemusel sai uueks juhatuse esimeheks Erik Roose, kes samas esimeses voorus kogus vähim toetushääli. Roose kõrval kandideerisid lõppvoorus ERR-i esimehe kohale veel Mart Luik ja Allar Tankler.