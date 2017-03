Paraadi mõnitanud ekspäästja jäi kohtus nõutud hüvitiseta

Kohus tunnistas päästeameti peadirektori mullu 31. märtsi käskkirja Sergei Menkovi vallandamise kohta õigusvastaseks, muutis tema teenistusest vabastamise alust ning luges tema vabastamise aluseks teenistusest vabastamise tema enda soovil.

Samas jättis kohus rahuldamata Menkovi nõude hüvitise maksmise osas, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Kohus leidis, et päästeamet ei ole Menkovi distsiplinaarsüütegu piisava selgusega määratlenud.

"Käskkirja andmise faktiline alus on puudulikult põhjendatud, sest käskkirjast ega selles viidatud distsiplinaarmenetluse kokkuvõttest ei selgu konkreetselt, milliste sõnade, väljendite või lausete kasutamist kaebajale ette heideti ja millised paljudest käskkirjas kasutatud omadussõnadest (laimav, alandav, kohatu, lugupidamatu jne) vastustaja arvates mingi sõna või väljendi kohta käivad," märkis kohus.

Kohus leidis, et sellises olukorras ei olnud Menkovil võimalik distsiplinaarmenetluses käskkirjale ka sisuliselt vastu vaielda ning kuna Menkovile etteheidetavat tegu on haldusaktis ebapiisavalt kirjeldatud ja analüüsitud, siis ei vasta haldusakt nõuetele.

Hüvitisnõudega seoses märkis kohus, et Menkovi osa teenistussuhte lõpetamisel oli väga suur.

Menkov filmis enda kommentaaridega video paraadist ajal, mil ta täitis teenistusülesandeid ning turvas paraadi. Facebooki kaudu avalikuks saanud video põhjal oli kohtu arvates ilmne, et Menkov ei käitunud paraadi kommenteerides ja videot avalikustades väärikalt nagu oleks ametnikule kohane.

Tõenditest nähtus, et Menkov tegutses tahtlusega ega väljendanud hiljem mingit kahetsust oma kommentaaride avalikustamise pärast, märkis kohus.

Kohus leidis, et tema suhtumisest hoopiski nähtus, justkui ta poleks midagi valesti teinud ning samas ei ole Menkov vastu vaielnud, et päästeametnikke on korduvalt sotsiaalmeedias käitumise osas koolitatud ja ametnikuna oli ta väärikuskohustusest teadlik.

Kohus arvestas ka, et Menkovi tegu seadis nii päästeameti kui ka laiemalt avaliku teenistuse halba valgusse ning kokkuvõttes leidiski kohus, et teenistussuhte lõpetamise sisulisi asjaolusid ja mõlema poole huve arvestades ei ole Menkovile hüvitise väljamõistmine põhjendatud.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu määras mullu 31. märtsil oma käskkirjaga Menkovile distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamise.

Käskkirja põhjenduste kohaselt seisnes Menkovi distsiplinaarsüütegu selles, et ta postitas mullu 24. veebruaril oma Facebooki kontole video samal päeval toimunud Eesti vabariigi aastapäeva paraadist, milles ta kommenteeris paraadi ebatsensuursete ja solvavate sõnadega.

Käskkirjas märgiti, et Menkovi tegevus oli päästeametnikule sobimatu ja vääritu ning kahjustas päästeameti ja avaliku teenistuse mainet.

Näiteks nimetas Menkov paraadi ajal päästeautost filmitud videol Kuperjanovi pataljoni SS-laste lastelasteks, samuti kasutas ta paraadi kommenteerimisel ebatsensuurseid väljendeid.

Tallinna kesklinna päästekomando rühmapealiku ametis olnud Sergei Menkov on pälvinud mitu päästeameti aumärki inimelude päästmise eest.

Menkovil on võimalik halduskohtu otsus vaidlustada Tallinna ringkonnakohtus 30 päeva jooksul.