Uudistepäeva kokkuvõte 16. märtsil

Põlevkivi testkaevandamine Jordaanias. Autor: Eesti Energia

Eesti Energia müüs maha 55 protsenti oma 65-protsendilisest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis. Lisaks 28,8 miljoni eurose investeeringu tagasisaamisele teenis energiakontsern aktsiamüügist 18,6 miljonit eurot kasumit.

Eesti Energia osalusega Attarat Power Company viis neljapäeval lõpule Jordaania põlevkiviprojekti rahastamise, millega jõustus Eesti Energia aktsiate müük. Attarat Power Company's seni 65-protsendilist osalust omanud Eesti Energia müüs 55 protsenti aktsiatest Malaisia ettevõttele YTL Power International Berhad ja Hiina ettevõttele Yudean Group ning säilitas kümneprotsendilise osaluse.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaama maksumuseks kujuneb 1,98 miljardit eurot (2,1 mld dollarit), mis on Jordaania suurim välisinvesteering ja üksiti suurim ühekordne investeering põlevkivitööstusesse.

Autor: AFP/Scanpix

Lõuna-Prantsusmaal asuvas Grasse´i linnas koolis toimunud tulistamises sai kaheksa inimest viga, teatas politsei.

Vigastatute arvu kinnitas Prantsuse siseministeerium, vahendavad Reuters ja BBC.

Allikate kinnitusel oli tegemist kahe õpilase vahelise intsidendiga. Mitme relvaga noormees ründas neljapäeva hommikul Tocqueville´i kooli.

Ühe allika väitel avas aga ründaja tule koolidirektori pihta, kes sai haavata.

Praeguseks on üks inimene, 17-aastane poiss, arreteeritud, üks inimene põgenenud. Paanikasse sattunud kooliõpilased jooksid lähedalasuvasse supermarketisse peitu.

USA president Donald Trump telefoniga rääkimas. Autor: Reuters/Scanpix

USA osariigi Hawaii kohtunik Derrick Watson külmutas kolmapäeval president Donald Trumpi uue sissesõidukeelu, vaid mõned tunnid enne selle jõustumist, teatas Ühendriikide meedia.

Sissesõidukeeld pidi jõustuma kella kuue ajal hommikul Eesti aja järgi.

Keeldu arutatakse parajasti veel kahes kohtus, millel on volitused väljastada üleriigilisi otsuseid. Marylandis tegutsev föderaalkohtunik on samuti lubanud oma otsusega välja tulla ja Washingtoni osariigi algatatud kohtuasja käsitleb Seattle´is sama apellatsioonikohus, mis külmutas veebruaris Trumpi esimese sissesõidukeelu.

Edgar Savisaar. Autor: ERR

Keskerakonna endine juht Edgar Savisaar kandideerib Olga Ivanova sõnul Tallinnas Lasnamäe piirkonnas. Savisaare enda sõnul sõltub tema kandideerimine tervislikust seisundist.

Keskerakonna Lasnamäe piirkonna juht Olga Ivanova ütles ERR-i venekeelsetele raadiouudistele, et teisipäeval toimus Lasnamäe piirkonna juhatuse koosolek, kus arutati valimisnimekirja moodustamist. Ivanova väitel andis Edgar Savisaar oma nõusoleku kandideerimiseks ja palus end lülitada nimekirja.

Savisaare kandideerimissoovi kinnitas ERR-i raadiouudistele neljapäeva hommikul ka Edgar Savisaare poeg, riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar. "Minu teada ta piirkonnas on seda soovi avaldanud ja piirkonna juht on seda kinnitanud," ütles Erki Savisaar.

Töövaidluskomisjoni dokumendid. Autor: Scanpix/Postimees

Valitsuse neljapäevasel istungil esitab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ettepaneku muuta töövaidluse lahendamise seadust lihtsamaks ja selgemaks, muu hulgas võimaldab eelnõu lahendada vaidluse ilma tunnistajateta ja tõendite esitamiseta.

Seadus, mille alusel seni on kohtuväliseid töövaidlusi lahendatud, kehtib alates 1996. aastast ega paku piisavaid ja tööturu osapooli rahuldavaid võimalusi töövaidluse lahendamiseks, põhjendas sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Monika Koks ERRile muudatuse vajalikkust.

Põhieesmärk on tema sõnul luua ühtsed reeglid, et töövaidlust lahendada lihtsamalt, kiiremalt, odavamalt ning ka pooltele selgemalt.

Arvuti. Autor: PA Wire/Scanpix

Andmekaitseinspektsioon leiab, et kooskõlastusringil olev taustakontrolli seadus jätab asutustele liialt vabad käed otsustamaks, milliseid andmeid oma töötajate kohta koguda.

Andmekaitseinspektsioon leiab, et riigi plaan kehtestada uus taustakontrolli seadus on ebaproportsionaalne ning annab tööandjatele inimeste andmete kogumiseks liialt vabad käed.

Andmekaitseinspektsiooni juht Viljar Peep on veendunud, et taustakontrolli seadust on Eestisse tarvis. Seadust hakati välja töötama 2010. aastal ja analüüsikomisjoni, mis seda soovitas, juhtis Viljar Peep ise. Toona aga ei mõeldud, et uue seadusega peaks taustakontrolli mingil moel laiendama, pigem vastupidi.

"Kui ei ole sellist seaduslikku alust taustakontrolli teha, siis riigiasutused venitavad kummist riigisaladuse julgeolekukontrolli ehk siis pannakse ka näiteks turvaalade koristajad läbima kapo julgeolekukontrolli, kuigi nad mitte iialgi, mitte iialgi ei puutu kokku riigisaladusega," tõi Viljar Peep näite.

Täna öösel lahkus meie hulgast esimene taasiseseisvumisjärgne Eesti kaitseväe juhataja kindral Aleksander Einseln.

Kindral Aleksander Einseln sündis 25. oktoobril 1931 Tallinnas. Ta lahkus koos emaga Eestist 1944. aastal Saksamaale ja elas alates 1949. aastast Ameerika Ühendriikides. Aastatel 1951-1985 teenis ta Ühendriikide relvajõududes ning osales Korea ja Vietnami sõjas. 1993. aastal naasis kindral Einseln Eestisse ja teenis kaitseväe juhatajana 1993. aasta maist kuni 1995. aasta detsembrini.

Intel® mikrokiibi sisestruktuur. Kitsaimate joonekeste läbimõõt on 45 nanomeetrit. Autor: Mirko Holler

Šveitsi teadlaste uus kuvatehnika võimaldab saada ettekujutuse ka kõige väiksemate tänapäeval kasutatavate transistoride ehitusest.

"On päris hämmastav, et meil on sajakonna tootmisetapi järel ilusad ja suhteliselt töökindlad seadmed, kuid me ei tea alati päris hästi, kuidas need tegelikult välja näevad," leidis Paul Scherreri instituudi füüsik Mirko Holler ERR Novaatorile.

Tänapäeval seeriatootmises olevatelt kiipidelt leiab miljardeid transistore. Neist kõige tillukesemate läbimõõt on pelgalt 14 nanomeetrit. Seega on transistorid umbes 5000 korda väiksemad kui inimeste punased verelibled. Seadmete väiksus tähendab, et neid on äärmiselt kerge pöördumatult kahjustada. Tavaliselt sedavõrd kõrge lahutusvõime saavutamiseks kasutatav energeetiline valgus selleks ei sobi.