May: praegu ei ole Šoti referendumiks õige aeg

"Ma ütlen, et praegu ei ole õige aeg... Kogu energia tuleb panna läbirääkimistesse Euroopa Liiduga, et kindlustada kokkulepe, terve Ühendkuningriigi rahva jaoks õige kokkulepe," ütles peaminister.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon ütles esmaspäeval, et alustab kiiresti samme uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks 2018. aasta lõpus või 2019. aasta algul - enne Suurbritannia EL-ist lahkumist.

Šoti valijad lükkasid 2014. aasta referendumil iseseisvumise tagasi, kuid Sturgeon ütles, et Ühendkuningriigi otsus EL-ist lahkuda on olukorda oluliselt muutnud.

Sturgeon taotleb kolmapäeval Šoti parlamendilt nõusolekut uue hääletuse korraldamiseks, kuid Londonil on õigus see blokeerida.

"Praegu peaksime me tegema koostööd," rõhutas May, kelle sõnul on kõige tähtsam hea EL-ist lahkumise kokkulepe saavutada. "Nagu ma olen öelnud, on see minu kui peaministri ülesanne ja sellepärast ütlen ma SNP-le: praegu ei ole õige aeg."

Korduvatest küsimustest hoolimata ei öelnud May, millal on õige aeg Šotimaa iseseisvusreferendumiks.