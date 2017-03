Reinsalu: sisekaitseakadeemia Narva viimise riskid vajavad kaalumist

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles ETV saates "Ringvaade", et sisekaitseakadeemia Narva kolimine on õige samm, kuid sellega seotud riskid tuleb üle vaadata.

Reinsalu meenutas, et toetas sisekaitseakadeemia Narva kolimist juba kaitseministrina Andrus Ansipi valitsuses, põhjuseks julgeolek ja vajadus tugevdada Eesti riigi kohalolekut Ida-Virumaal.

"Kuid iga tõsise otsuse puhul tuleb mitmed riskid üle hinnata," sõnas Reinsalu.

Reinsalu tõdes, et Viru vangla rajamine Jõhvi lähedale on andnud piirkonda sadu töökohti. Sisekaitseakadeemia kolimisel nägi Reinsalu lahendust õppejõudude roteerumises.

Kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmise kohta märkis Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Reinsalu, et praegusel parlamendi koosseisul puudub selleks poliitiline tahe. "Riigid, kus on selliseid valikuid tehtud, on vaieldud need teemad selgeks aastakümnete jooksul. Inimeste hoiakuid ei saa kehtestada ühe seadusega," viitas Reinsalu kooseluseaduse vastuvõtmisele.

Reinsalu kaitses samas võimalust pöörduda inimesel teatavatel juhtudel otse riigikohtusse, lisades, et sellele on osundanud ka riigikohus ise. "Selleks peab olema paigas ka reegel, me anname inimesele ühe vabaduse juurde oma õigusi kaitsta."