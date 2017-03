Ilm tuleb vihmane ja lörtsine

Möödunud ööpäeval liikus Prantsusmaal olev kuiv kõrgrõhuala Kesk-Euroopa kohale. Selle põhjaservas olev hari levis Skandinaaviast üle Läänemere ning kindlustas meil Eestis päikesepaistelise kevadpäeva. Maksimumid tõusid 7-9 kraadini. Norra merelt lähenes samal ajal Skandinaaviale aktiivne madalrõhkkond, millega seotud sadu on praegu juba Läänemerele jõudnud.

Reedel on Eestis ilma kujundajaks Norra merelt Skandinaavia põhjaosa suunas liikuv aktiivne madalrõhkkond. Selle sajune lohk ulatub üle Soome Baltimaade kohale. Eestis sajab nii lörtsi kui vihma ja ennelõunal tuleb arvestada teedel jäiteohuga. Sadu saadab pöörise kaguservas puhuv tugev lõuna- ja edelatuul. Õhtu poole tihedam sadu eemaldub ning lääne poolt alates ilm paraneb.

Laupäev pakub sajust väikese pausi, päeval toob järgmine madalrõhulohk merelt taas sajupilved.

Eeloleval ööl läheb ilm lääne poolt alates pilve. Lörtsi- ja vihmasadu levib saartelt mandrile, kus algul sajab paiguti ka lund. Kohati võib olla jäidet. Edela- ja lõunatuul tugevneb 6-12, rannikul puhanguti 15-20 m/s. Õhutemperatuur on -3..+2 kraadi.

Hommik on pilves ja sajune. Sajab lörtsi ja vihma ning kohati on jäidet. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15-17, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3 kraadi.

Päev on pilves. Sajab lörtsi ja vihma, õhtuks Lääne-Eestis sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, puhanguti 15-17, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur tõuesb +1..+5 kraadini.

Laupäeval oleme nõrgeneva madalrõhkkonna lõunaservas. Hommik on suurema sajuta, kuid võimaliku uduga. Päeval toob uus madalrõhulohk merelt sajuhooge. Tuul nõrgeneb. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, päeval on sooja 1..5 kraadini.

Pühapäeval madalrõhuala kaugeneb ja merelt läheneb külmem kõrgrõhuhari. Öösel ja ennelõunal võib veidi lund või lörtsi sadada, päeva peale ilm selgineb. Öö tuleb mõne miinuskraadiga, päev kindlalt plussis.

Esmaspäev on kõrgrõhuharjas peamiselt sajuta. Öösel on külma kuni 7 kraadi, päeval sooja kuni 5 kraadi. Teisipäeval saabub lääne poolt niiskemat ja soojemat õhku.