Senaatorid: Trumpi pealtkuulamise kohta puuduvad tõendid

Senati luurekomitee esimees, vabariiklane Richard Burr ja luurekomitee demokraadist aseesimees Mark Warner teatasid avalduses, et ei ole saanud mingisugust infot Trumpi väite kinnitamiseks.

"Meile kättesaadava info põhjal ei näe me mingeid märke, et ükski USA valitsuse element oleks enne või pärast 2016. aasta valimispäeva Trump Towerit pealt kuulanud," ütlesid senaatorid avalduses Trumpi New Yorgis asuva kõrghoone kohta, kus praegune president kandidaadi ja valitud presidendina sageli viibis.

Trump esitas süüdistused 4. märtsil mitmes säutsus.

"Vean kihla, et hea advokaat suudaks vägeva juhtumi teha faktist, et president Obama kuulas pealt minu telefone oktoobris, just vahetult enne valimisi," säutsus Trump oma Twitteri-kontol.

"Kui madalale on president Obama laskunud, et pealt kuulata mu telefone väga püha valimisprotsessi ajal. See on Nixon/Watergate. Vilets (või haige) vennike," jätkas ta teises säutsus.

"Kohutav! Just sain teada, et Obama lasi mind pealt kuulata Trump Toweris veidi enne mu võitu. Midagi ei leitud. See on mccarthyism!" kirjutas ta kolmandas säutsus.

Obama on pealtkuulamist eitanud ning seda pole kinnitanud ka ükski USA luureteenistus.