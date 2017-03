Paide lapsed käivad tavatutes kohtades esinemas

Tänavune aasta on laste ja noorte kultuuriaasta ning seepärast otsustas Paide Avatud Noortekeskus viia lapsed esinema kohtadesse, kus rahvas koos käib.

Neljapäeval andsid Paide Selveris kontserdi Sookure lasteaia lapsed, kelle huulil kõlasid äsja vabariigi aastapäevaks selgeks õpitud laulud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Paide Sookure lasteaia muusikaõpetaja Sirje Graubergi hinnangul võttis publik esinejad hästi vastu.

Paide Selveri juhataja Kristi Nõmm tõdes, et sellist üritust tasub korrata, sest seekord rahvast väga palju vaatamas ei olnud. "Rahvas ju ei teadnud ja kindlasti levib suust-suhu see jutt, et meil käivad noored siin esinemas," rääkis Nõmm.

Kontserte on toimunud juba mitu.

"Võrkpallivõistlusel käisid rahvatantsijad esinemas - see ei ole võib-olla selline tavapärane. Meil oli kontsert ka eakate kinohommikul. See oli väike üllatus neile, kus lapsed käisid esinemas. Nüüd on tulemas ka kultuurikeskuses teatrietenduste vaheajal väikesed üllatused, aga sinna lähevad hoopis sportlased," selgitas Paide Avatud Noortekeskuse juhataja Margit Udam.

Tema sõnul korraldatakse selliseid esinemisi selleks, et tutvustada linnaelanikele, millega lapsed ja noored tegelevad.