Valge Maja: reisikeelu peatamise otsus kaevatakse edasi

Valge Maja teatas neljapäeval, et Donald Trumpi valitsus kaitseb jõuliselt kuue moslemiriigi elanikele kehtestatud reisikeeldu ja kaebab edasi selle peatamise föderaalkohtutes.

"Me kavatseme need ekslikud kohtuotsused edasi kaevata," ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer pärast seda, kui Trump lubas minna määruse kaitsmisel vajadusel ülemkohtusse välja.

Trumpi uuendatud täidesaatev määrus sulgeb USA piirid ajutiselt kõigile põgenikele ja kuue peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi kodanikele. See keelab põgenike vastuvõtmise 120 päevaks ja peatab 90 päevaks viisade väljastamise Iraani, Liibüa, Somaalia, Sudaani, Süüria ja Jeemeni kodanikele.

Määrus pidi jõustuma 16. märtsil ja asendama föderaalkohtus blokeeritud esialgset korraldust, mis anti välja jaanuari lõpus.

Hawaii kohtunik Derrick Watson külmutas kolmapäeval Trumpi uue sissesõidukeelu vaid mõned tunnid enne selle jõustumist. Määruse jõustumise peatas ka Marylandi föderaalkohtunik.

Watsoni hinnangul on mõeldav "järeldada, et nende riikide sihtmärgiks võtmine tähendab ka rünnakut islami vastu", arvestades, et nende riikide elanikkonnast üle 90 protsendi moodustavad moslemid.

"Mõistlik ja erapooletu vaatleja ... järeldaks, et täitevvõimu määrus anti välja eesmärgiga asetada vaatamata oma kuulutatud usuneutraalsusele üks kindel religioon ebasoodsasse olukorda," lausus kohtunik.

Ta tõi mitu näidet selle kohta, kuidas Trump on kasutanud kavandatud immigratsiooni piiravaid meetmeid põhjendades usuga seotud argumente.

USA ringkonnakohtunik Marylandis Theodore Chuang kordas Watsoni argumenti, väljastades määruse suhtes osalise tõkendi vastuseks vabaühenduste hagile, mille kohaselt on korraldus moslemite suhtes diskrimineeriv.

"Seadus ja põhiseadus annab presidendile õiguse peatada immigratsioon, kui see kahjustab meie riigi huve," ütles Trump Nashville´is toetajatele peetud kõnes.

"Me läheme selle asjaga nii kaugele, kui vaja. Sealhulgas ka ülemkohtusse. Me võidame," lubas Trump juubeldavale rahvahulgale.