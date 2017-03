Juulist langevad Elektrilevi võrgutasud

Konkurentsiamet tegi möödunud aasta detsembris Elektrilevile ettekirjutuse viia võrgutasud kulupõhiseks.

Tänavu veebruaris esitas ettevõte konkurentsiametile võrgutasude kooskõlastamise taotluse, mille amet neljapäeval rahuldas. Võrguteenuste uus hinnakiri, mis toob kaasa keskmiselt 6,7 protsendilise hinnalanguse, hakkab kehtima juulist.

Hinnalangus avaldab enim mõju ettevõtetele, kellele keskmine hind väheneb ligikaudu kaheksa protsenti. Ühtlasi muutub ettevõtetele hinnakujundus selliselt, et teenuse maksumus hakkab enam sõltuma võrguühenduste arvust ja nende läbilaskevõimest.

Varasemalt on Elektrilevi teatanud, et täiendavalt kehtestatakse järgmisest aastast kuni viie euro suurune püsitasu tarbimiskohtades, kus elektrit pole aasta jooksul tarbitud või on seda tehtud aastas kokku vähem kui 250 kilovatt-tundi. Konkurentsiametist selgitati ERR.ee-le, et see muutus eeldab tüüptingimuste muutmise taotlust, mida Elektrilevi ei ole neile veel esitanud. Seega jäävad seniks kehtima kõik praegused paketid.