Andres Kasekamp siirdub Toronto Ülikooli

Kasekamp valiti Toronto Ülikooli Eesti õppetooli juhatajaks ning samal ajal alustab ta ülikoolis tööd ka ajaloo korralise professorina.

„Ma hakkan töötama pooleldi ajaloo osakonnas ja pooleldi rahvusvaheliste suhete keskuses (Munk School for Global Affairs – toim), et saaksin endiselt tegeleda nii ajaloo kui ka rahvusvaheliste suhetega,“ ütles Kasekamp ERR-ile.

Kasekampi sõnul on tal Eestist lahkumise pärast ühelt poolt kurb meel, aga teisalt avaneb Torontos talle ainulaadne võimalus.

„Ma kindlasti ei otsinud võimalust Eestist ära minna. Mind kutsuti sinna kandideerima ja osutusin valituks. Kindlasti oli oluline see, et Toronto Ülikool on üks maailma tippudest ja teisalt sellist omapärast Eesti õppetooli mujal maailmas pole,“ selgitas Kasekamp.

Professori sõnul avaldas otsusele mõju ka see, et tema vanemad elavad Torontos.

Kuna Kasekampi töökohaks saab olema Toronto Ülikoolis Eesti õppetool, jääb ta ka seal tegelema Eesti asjadega.

„Ma ei saa edaspidi tulla küll igal esmaspäeval „Välisilma“ stuudiosse, aga ma ei lõika lahti end Eestis toimuvast. Ka praegune Toronto Ülikooli Eesti õppetooli juhataja Jüri Kivimäe käib igal aastal Eestis ja osaleb aktiivselt siinses teaduses ning loodan teha sama.“

Mis saab Tartu Ülikooli Johann Skytte poliitikauuringute instituudi Balti poliitika professori kohast tema lahkumise järel, Kasekamp öelda ei osanud.

„See pole ju minu otsustada. Aga ma loodan, et ülikoolis mõistetakse vajadust Balti ja laiemalt Läänemere regiooni uuringute järele,“ leidis Kasekamp.

Andres Kasekamp on sündinud 1966. aastal Torontos. Ta õppis aastatel 1985-1989 Toronto Ülikoolis ajalugu ja omandas seal ka 1990. aastal magistrikraadi. Edasi jätkas Kasekamp doktoriõpinguid Londoni Ülikoolis. 1996. aastal sai ta filosoofiadoktori kraadi uurimuse eest Eesti Vabadussõjalaste Liidust ja selle mõjust 1930. aastate Eesti poliitikas. Aastast 2004 on ta Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudis (nüüdse nimega Johan Skytte poliitikauuringute instituudis) Balti poliitika korraline professor.

Aastatel 2000–2013 oli Andres Kasekamp Eesti Välispoliitika Instituudi juhatuse esimees.

Kasekamp on abielus ja tal on kaks last. Akadeemiliselt kuulub Kasekamp korp! Rotaliasse.