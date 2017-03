Eesti Energia paneb Jordaaniast saadud raha sealse elektrijaama ehitusse

Eesti Energia avaldas eile, et müüb lõviosa oma Jordaania-arendusest, kuid säilitab esialgu 10-protsendise osaluse rajatavas elektrijaamas.

"2,1 miljardi dollari suuruse elektriprojekti 10-protsendilise väikeaktsionärina investeerime 52,5 miljonit dollarit elektrijaama ehitusperioodil aastatel 2017-2020," ütles Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk BNS-ile.

"Selle investeeringu katteallikad on osaluse müügist saadav preemia 19,8 miljonit dollarit, kõikide seniste kaheksa aasta jooksul tehtud arenduskulude tagastus 30,6 miljonit dollarit ja projekti poolt genereeritav tulu. "Uut raha" Eesti Energia Jordaania elektrijaama ehitusperioodil sisse ei pane," sõnas Kuusk.

"Lisaks teenime projektist omanikutulu, mis on garanteeritud 30-aastase fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi lepinguga ning sellele antud Jordaania valitsuse garantiiga," ütles Kuusk.

554 MW brutovõimsusega põlevkivielektrijaama ja -karjäärimaksumuseks kujuneb 2,1 miljardit dollarit. 1,6 miljardit laenatakse Hiina suurpankadelt.

Eesti energia juht Hando Sutter selgitas eile õhtul "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et alles jäänud kümne protsendi rahaline väärtus on tänase seisuga 50 miljonit dollarit.

"Aga kui jaam hakkab tööle ja hakkab tootma rahavoogu, siis seda väärtust saab arvutada rahavoo põhiselt ja see võib olla oluliselt kõrgem," lisas ta. Tulevikus plaanib Eesti Energia projektist täielikult väljuda.

Eesti Energia avaldas eile, et müüs 50,4 miljoni dollari eest 55 protsenti Attarat Power Companyst YTL Power International Berhadile ja Hiina ettevõttele Yudean Group. Kuivõrd Eesti Energia on senini teinud 30,6 miljoni dollari ulatuses projektiga seonduvaid investeeringuid, teenis Eesti riigifirma osaluse müügist 19,8 miljonit dollarit kasumit. Peale tehingut on Attarat Power Company teised omanikud 45 protsendiga YTL Power International Berhad ja samuti 45 protsendiga Guangdong Yudean Group Co. Limited.

Kokku investeerivad omanikud ettevõttesse 528 miljonit dollarit omakapitali. Sellele lisandub 1,58 miljardi dollari suurune 15-aastane laen Hiina pankadelt Bank of China ja Industrial Commercial Bank of China. Laenu garanteerib Hiina ekspordikrediidiagentuur Sinosure ja tegemist on senini suurima Sinosure antud garantiiga.

Jordaaniasse Attarat um Ghudranisse ehitab 554-megavatise brutovõimsusega ja 470-megavatise netovõimsusega kahe keevkihtkatlaga põlevkivielektrijaama Guangdong Power Engineering Corporation, mis on China Energy Engineering Group Co Ltd. tütarfirma. Esimene plokk peaks valmima 38 kuu pärast ja teine 42 kuu pärast. Elektrijaam peaks kava kohaselt tootmist alustama 2020 aasta keskel.

Elektrijaama projekteerija on Austraalia firma WorleyParsons, keevkihtkatlad toodab Ühendkuningriigi Foster Wheeler, auruturbiini ja generaatori Saksamaa Siemens.

Attarat Power Company põlevkivielektrijaamast hakkab energiat ostma Jordaania riiklik energiafirma National Electric Power Corporation 30-aastase fikseeritud lepingu alusel. Kokku 2,1 miljardi dollari suurune projekt on senini suurim ühekordne investeering Jordaaniasse.