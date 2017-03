Fotod: Luksemburgi peaminister kohtus Ratasega

Kohtumisel arutatakse Eesti ja Luksemburgi kahepoolseid suhteid, sealhulgas koostöö tihendamist IKT valdkonnas, Euroopa Liidu päevakajalisi küsimusi ning samuti Euroopa tulevikuga seotud teemasid.

Peaministrid andsid ennelõunal ühise pressikonverentsi.

Bettelist sai ka Eesti e-resident. Bettel kutsus Ratast visiidile Luksemburgi. Ta leidis, et kaks riiki saavad teha koostööd digivaldkonnas.

Betteli sõnul andis peaminister Ratas talle ülevaate seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega ja tunnustas, et teemad, mida Eesti plaanib päevakorda tõsta on olulised ja tulevikku suunatud.

Ratas ja Bettel arutasid tänasel kohtumisel kahepoolse koostöö arendamist, sealhulgas digivaldkonna suhete tugevdamist läbi ühiste projektide.

"Eestil ja Luksemburgil on palju ühist, näiteks ühine arusaam majandusküsimustes ja IT-valdkonnas," ütles peaminister Ratas. "Eesti eesistumise üks peamisi prioriteete on digitaalne Euroopa. Tahame tõstatada digitaalse aspekti pea kõigis EL nõukogu formaatides, et edendada EL digimõõdet tervikuna. Siin näeb Eesti Luksemburgis suure potentsiaaliga partnerit, kellega meil on välja kujunemas tihedad ja töised sidemed." Peaminister Ratas kinnitas, et Eesti eksperdid ja ettevõtted on valmis Luksemburgile ning kõigile huvilistele jagama teadmust ja kogemusi e-teenuste valdkonnas.

Ratase sõnul on hiljuti Luksemburgiga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum andmesaatkonna rajamiseks hea näide kahe riigi tulemuslikust koostööst. "Andmesaatkonna abil saab Eesti varundada riigi toimimiseks vajalikke andmeid ja infosüsteeme välismaal nii, et need on meie kontrolli ja õigusruumi all – et oleks tagatud meie riigi digitaalne ja seega üldine järjepidevus. See on uudne lahendus maailma jaoks, Eesti on seega taaskord digiteemades teerajajaks ja seekord koos Luksemburgiga." Peaminister tänas Bettelit projekti isiklikult panustamise eest.

Pärastlõunal külastavad peaminister Ratas ja Luksemburgi peaminister Bettel e-Estonia Showroomi.

Luksemburgi peaminister kohtub töövisiidi käigus ka riigikogu esimehega.