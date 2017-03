EASi toel tulevad Dirhamisse haid ja Põltsamaale kosmosepark

EASi toetuse saanud atraktsioonid peaksid olema avatud aasta ringi ning tekitama motivatsiooni Eesti külastamiseks. Toetuse saanute omaosaluseks on ette nähtud 50 protsenti projekti maksumusest.

Põltsamaa kosmopark kavatseb uksed avada tuleva aasta sügisel ning EAS toetab seda 2,36 miljoni euroga.

Projektis nimetatakse parki "Skandinaaviamaade ainsaks aastaringselt tegutsevaks kosmoseteemaliseks perepargiks" ning lubatakse sinna rajada Eesti esimene vertikaalne tuuletunnel, kus saab kogeda, mis tunne on lennata ja vabalangeda. Samuti avatakse seal maailma esimene tuubitoidukohvik, mis on seotud asjaoluga, et Põltsamaal on toodetud tuubitoite kosmonautidele.



Põltsamaa kosmosepark. Autor: EAS

Tallinna Ülemiste Skypark tuleb Ülemiste kaubanduskeskuse katusele ja plaanitakse avada samuti tuleva aasta sügisel. Keskuse katusele tuleb vaateratas, mis projekti järgi "lisab vürtsi Tallinna kilukarbisiluetile" ning lisaks on sinna kavandatud ka batuudikeskus, ronimislinnakud, 4D kino ja teaduskeskuSelfiedroom WOW keskuse projektis. EAS toetab projekti 1,44 miljoni euroga.



Ülemiste keskuse katusele kavandatav vaateratas. Autor: EAS

Tallinna Noblessneri sadamalinnakusse virtuaalse reaalsuse elamuskeskuse rajamist toetab EAS 2,39 miljoni euroga. Valukoja hoonesse loodav keskus tahetakse avada 2018. aasta lõpus.

Elamuskeskuses saaks muu hulgas kogeda näiteks seda, kuidas käis 19. sajandil kuumaõhupalliga lendamine ja sellega tormise ilmaga maandumine või tajuda end teises ajalises keskkonnas, seal liikuda ja ülesandeid lahendada.



Elamuskeskus Noblessneri linnakus. Autor: EAS

Tallinna Paks Margareeta avatakse ületuleval kevadel muuseum-külastuskeskusena. Selleks luuakse sinna merendusajaloo lugusid jutustav ekspositsioon ning EAS toetab projekti 2,07 miljoni euroga.

Projekti tulemusel renoveeritakse hooneid ja tehakse sisehoovi juurdeehitus, samuti avatakse katuseterrass ja -kohvik. Ekspositsiooni esitletakse mänguliste tehnoloogiliste lahenduste abil. Samuti paigaldatakse majja ümmargune klaaslift.



Paks Margareeta. Autor: EAS

Läänemaale Dirhamisse rajatav kogu pere külastuskeskus "Sea Star" koondab ookeanikalade akvaariumi, veekeskust, seiklusparki, teaduskeskust, sukelduskeskust ja siseranda. Keskuse avamisajaks on ette nähtud 2019. aasta suvi, EASi panus projekti on 2,25 miljonit eurot.

Lennukate visuaalidega projektiesitluses võib näha fotosid palmirannast, ookeanikalade vahel torus liuglevast inimesest ning merikilpkonna patsutavaist sukeldujatest.

Dirhamisse rajatava külastuskeskuse projekti "Sea Star" esitlusel näidatud foto. Autor: EAS

EASilt 1,9 miljonit toetust eurot saav Kuressaare pereturismiatraktsioon WOW! tahab pakkuda vau-elamusi kogu perele ning nimetab oma märksõnaks illusiooni. Fookuses on Saaremaa ja Eesti - kohad, kombed, käsitöö ja toit.

Lubatud on planetaariumi, 4D kino ja sündmusruumi, kus saab korraldada seminare, vastuvõtte ja kontserte. Lisaks ka Selfiedroomi ehk paika, kus külastajad saavad teha fotosid, millest jääb mulje, nagu osalenuksid nad ajaloolistes, vaimukates või muudes stseenides. Keskus plaanitakse avada 2019. aasta suvel.

Kuressaare elamuskeskusesse kavandatava selfiedroomi pilt projekti esitluses. Autor: EAS

Toetusesaajate hulgas on ka Tallinna loomaaed, kes rajab fragmendi Kagu-Aasia külma troopilise vihmametsa ökosüsteemist, aitamaks selgitada keskkonnaprobleeme. Lisaks on seal troopiliste putukate terraarium ja interaktiivne õppeala.

EASilt saab loomaaed selleks toetust 2,49 miljonit eurot ning "Pilvemetsa" nime kandev atraktsioon on plaanitud avada 2020. aastal.