Roose: ETV+ peab vaatajanumbreid kasvatama

Roose rääkis ETV+ hommikusaates "Kohv+", et kui viie aastaga kanali vaadatavuses muutusi ei toimu, siis on kanali tulevik nukker.

"Viimase kuu statistika näitab, et PBK auditoorium on peaaegu 10 korda kõrgem. Loomulikult keegi ei eelda, et aasta või kahega nende kahe kanali - ETV+ ja PBK ühtlustub. Aga kui viie aastaga jääb ETV+ auditoorium samale tasemele, siis on selle kanali tulevik küllatki nukker," märkis Roose.

Roose lisas, et olukorras, kus enamus parlamendierakondi peab ETV+ kanalit vajalikuks, peab ERR kanalit edasi arendama.

ETV+ peatoimetaja Darja Saare sõnul ei kujune kanali auditoorium napi pooleteise aastaga - ETV+ alustas nimelt 2015. aasta 28. septembril.

"On selge, et kui viie aasta pärast on ETV+ auditoorium jätkuvalt 0,7 protsenti, siis on loogiline püstitada küsimus, kas see kanal on üldse vajalik ja kui on, siis millises formaadis," tõdes Saar.