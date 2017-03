Saksamaa soovib NATO kahe protsendi kohustuse muutmist

Saksa kaitseminister tegi reedel ettepaneku muuta NATO liikmesriikide kaitse-eelarvekohustuste täitmise hindamist, sest see ei kajasta tegelikku panust.

Saksa kantsler Angela Merkel kohtub reedel USA presidendi Donald Trumpiga, kes on nõudnud NATO liikmesriikidelt suuremat panust kaitsekulutustesse.

Kaitseminister Ursula von der Leyen ütles AFP-le, et alliansi liikmesriikidele ette nähtud kaitsekulutuste suurus kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP) annab tegelikust panusest ebatäieliku pildi.

"Minu jaoks on küsimus selles, kes tegelikult alliansile lisaväärtust annab," ütles ta.

Von der Leyen tegi ettepaneku seada sisse aktiivsusindeks, mis arvestaks kaitsekulutuste hindamisel ka välismissioonidel osalemist.

Valimiskampaania ajal NATOt iganenuks nimetanud Trumpi administratsioon on korduvalt nõudnud, et liikmesriigid täidaksid 2024. aastaks kahe protsendi kohustuse.

Kahe protsendi eesmärgis lepiti kokku 2014. aastal ja seda kinnitati taas 2016. aastal Varssavi tippkohtumisel, siis juba olukorras, kus Venemaas hakati nägema senisest tõsisemat ohtu. NATO aastaaruande põhjal täidab praegu kohustuse viis riiki - USA, Suurbritannia, Kreeka, Poola ja Eesti. Washingtoni kanda on ikka veel ligi 70 protsenti alliansi kaitsekulutustest.

Saksamaa on ajaloolistel põhjustel sõjalistes küsimustes vaoshoitud ning tema kaitse-eelarve moodustab praegu 1,2 protsenti SKP-st. Kui Saksamaa tõstaks kaitsekulutused nõutava kahe protsendini, oleks tema kaitse-eelarve võrreldav Venemaa omaga - umbes 65 miljardit eurot. Septembrivalimiste lähenedes on küsimus muutunud poliitiliselt tundlikuks.

Von der Leyen tunnistas, et Saksa sõjavägi vajab moderniseerimist ning kaitsekulutuste tõstmine on allianssi tervikuna vaadeldes õiglane nõue.

"Saksamaal on tugev majandus. Ükski meie partneritest ei mõistaks, kui me ei suudaks oma osa täita, samas kui vaesemad riigid peavad selleks püksirihma pingutama," tõdes ta, kuid lisas, et arvesse tuleks võtta ka NATO operatsioonidel ja õppustel osalemist ning panust personali ja relvastuse näol.

Von der Leyen ütles, et 2018. aasta riigieelarves on ette nähtud tõsta kaitsekulutusi 3,9 protsenti.

"See tähendab, et me kasvame kaks korda kiiremini kui eelarve tervikuna," sõnas ta.