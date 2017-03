May nimetas Šoti referendumi korraldamist enne Brexitit vastutustundetuks

Suurbritannia peaminister Theresa May hinnangul oleks Šoti iseseisvusreferendumi korraldamine enne Euroopa Liiduga Brexiti-leppe sõlmimist vastutustundetu tegu, millega ükski valitsus ei saaks nõustuda.

Reedel Timesis avaldatud artiklis põhjendas May, miks ta seisab vastu Šoti esimese ministri Nicola Sturgeoni nõudmisele korraldada vahemikus 2018. aasta sügisest 2019. aasta kevadeni teine iseseisvusreferendum, vahendas Politico.

May hinnangul muudaks referendum keerulisemaks õiglase leppe saavutamise nii Šotimaa kui kogu Suurbritannia jaoks. Samuti hajutaks see tähelepanu ajal, mil brittide pingutused peaksid olema suunatud Brexiti-läbirääkimistele.

Neljapäeval ütles May Sturgeoni üleskutse kohta uus iseseisvusreferendum korraldada, et praegu pole selleks õige aeg. Sturgeon kommenteeris seepeale Guardianile: "Ajaloos võib tänasele päevale tagasi vaadata ja näha seda kui päeva, mil liidu saatus otsustati".

Samuti leidis Šoti esimene minister, et uuele referendumile vastu töötamine oleks ebademokraatlik.

Sturgeon ütles esmaspäeval, et alustab kiiresti samme uue iseseisvusreferendumi korraldamiseks 2018. aasta lõpus või 2019. aasta algul - enne Suurbritannia EL-ist lahkumist. Šoti valijad lükkasid 2014. aasta referendumil iseseisvumise tagasi, kuid Sturgeon ütles, et Ühendkuningriigi otsus EL-ist lahkuda on olukorda muutnud.