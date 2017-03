Urmas Reinsalu IRL-i esimehe kohta ei ihka

Justiitsminister ja IRL-i eestseisuse liige Urmas Reinsalu ei ole madalate reitingutega maadleva IRL-i esimehe kohast huvitatud. Eesti Päevaleht kirjutas reedel, et erakond on ebapopulaarse erakonnajuhi Margus Tsahkna suhtes muutunud äärmiselt kriitiliseks.

"Eile küsis sms-ga EPL-i ajakirjanik minult, kas kavatsen kandideerida erakonna esimeheks. Lükkasin selge sõnaga selle ümber. Täna küsib minult teine päevalehe ajakirjanik uuesti kommentaari minu kandideerimise kohta lehe enda eilsele artiklile, kus ma selle ümber lükkasin. Naljakas nõiaring, kus mitteuudis ajab oma saba taga. Et päevaleht nõiaringist välja aidata, ütlen selgelt, et ma ei kandideeri IRL-i esimeheks ja kogu lugu. Põnev, kas homne leht uuesti mitteuudisele veel tiiru peale teeb või mitte," kommenteeris Reinsalu oma Facebooki lehel.

Päevaleht kirjutab, et endise Res Publica tuumiku tulised toetajad on veendunud, et Tsahkna pole erakonna juhina hakkama saanud. Uusi algatusi sisuliselt ei ole, organisatsioon tervikuna logiseb ja reiting on põhjas. Ainsana tõstetakse esile Tsahkna tublit tööd presidendivalimiste ajal. Ent Isamaa 2.0 ja muud algatused pole mingit edu toonud.

Suurim IRL-is leviv etteheide on Päevalehe andmetel see, et uusi nägusid pole suudetud esile tuua, mis on poliitikas värskena püsimiseks hädavajalik. Näiteks pole IRL-il tulevasteks valimisteks endiselt Tallinna linnapea kandidaati.

Pärast ministrite nimetamise on IRL-i juhttuumik väidetavalt otsustanud, et Tsahkna ei saa esimehena jätkata ja selle koha peab uuesti võtma Urmas Reinsalu, kes astus kahe aasta eest pärast IRL-i jaoks läbikukkumisega lõppenud riigikogu valimisi esimehe kohalt tagasi. Selle tiiva toetajad seda Eesti Päevalehele ei kinnitanud ja Reinsalu ise lükkas kategooriliselt tagasi väite, nagu püüaks ta uuesti IRL-i esimeheks saada.