Video: Trump tunnustas Merkelit kaitsekulutuste tõstmise plaani eest

Saksamaa kantsler Angela Merkel sõitis reedel visiidile Washingtoni, kus kohtus USA presidendi Donald Trumpiga.

Trump rääkis ühisel pressikonverentsil, et USA austab ajaloolisi institutsioone, kuid teised riigid peavad maksma õiglast osa, et toetada NATO-t.

Ta tänas Merkelit selle eest, et "Saksamaa valitsus kavatseb suurendada kaitsekulutusi ja teeb tööd selles suunas, et panustada NATO jaoks vähemalt 2 protsenti SKT-st kaitsele".

Trump ütles pressikonverentsil, et rõhutas Merkelile USA tugevat toetust NATO-le. Ta kordas juba varem öeldut, et on USA suhtes on ebaõiglane, et osad riigid ei kuluta kaitsevaldkonnale nii palju kui NATO-s on kokku lepitud.

Varem ütles Valge Maja ametnik, et Trump avaldas Merkelile tugevat survet seoses NATO kohustustega.

Samuti tänas Trump Saksamaad osaluse eest Afganistani missioonil.

Trump tunnustas ka Merkeli juhiomadusi ja seda, et ta koos Prantsusmaa presidendiga püüab leida lahendust Ukraina konfliktile.

Trump rõhutas, et USA ja Saksamaa peavad jätkama koostööd võitluses radikaalse islamiterrorismi vastu.

President puudutas pressikonverentsil veidi ka immigratsiooni teemat, öeldes, et immigratsioon on privileeg, mitte õigus. "Meie kodanike ohutus peab tulema alati esimesena," märkis ta.

Merkel selgitas pressikonverentsil, et riigipead kõnelesid kohtumiste käigus rahvusvahelisest olukorrast - nii Afganistanist, Süüriast kui ka Liibüast. Kantsler avaldas heameelt selle üle, et USA toetab Minski protsessi, millega püütakse leida lahendus Ukraina konfliktile.

"Minski protsess on selleks hea alus, kuid me pole saavutanud seda, mida oleme tahtnud," ütles ta.

Merkel meenutas ka, et Saksamaa võlgneb ajalooliselt USA-le väga palju, eriti mis puudutab Saksamaa majanduslikku edu.

Merkel rõhutas, et NATO on Saksamaa jaoks prioriteet, ja kordas, et ka Saksamaa peab suurendama kaitsekulutusi. Tema sõnul jõuab Saksamaa kaitsekulutustega 2 protsendi tasemeni aastaks 2024.

Merkel tõi välja, et Saksamaa võõrustab sel aastal G20 kohtumist ning avaldas heameelt selle üle, et Trump lubas sellel osaleda.

Kantsleri sõnul on hulk valdkondi, kus USA ja Saksamaa jätkavad tihedat koostööd.

Pärast pressikonverentsi kõnelevad riigipead majanduskoostööst.

Vaata Trumpi ja Merkeli pressikonverentsi täismahus (algab pärast 1:16 tundi):

Valge Maja teatel tervitas Trump Merkelit kohaliku aja järgi kell 11.20 (Eesti aja järgi kell 17.20). Seejärel ootasid neid ees mitmed kohtumised.

Pärastlõunal juhtis Trump kutsekoolituste teemalist ümarlauda, millel osalesid mõlema riigi äriliidrid.

Seejärel osalesid president ja kantsler ühisel pressikonverentsil.

Tegemist on Merkeli ja Trumpi esimese kohtumisega. Viimati külastas Merkel USA-d enam kui kahe aasta eest.

Oma kampaania vältel kritiseeris Trump korduvalt Merkeli poliitikat.

Algselt pidi Merkeli visiit toimuma teisipäeval, kuid see lükati USA kirdeosa tabanud lumetormi tõttu edasi.