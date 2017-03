Tillerson: kannatlikkuse poliitika Põhja-Korea suhtes on lõppenud

USA välisminister Rex Tillerson ütles Lõuna-Korea riigijuhtidega kohtudes, et Washingtoni arvates on kannatlikkuse aeg Põhja-Korea suhtes läbi ning avatud on kõik võimalused, sealhulgas sõjalised, et lõpetada Põhja-Korea tuumaprogramm.

Aasia ringreisil olev USA välisminister külastas reedel Ühendriikide sõdureid, kes aitavad julgestada Lõuna-Koread, ning käis isiklikult kahe Korea piirijoonel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui Jaapanis ütles Tillerson, et 20 aastat kestnud pingutused veenda Põhja-Koread loobuma oma tuumaambitsioonidest on läbi kukkunud, siis Soulis läks ta oma sõnumis veelgi kaugemale.

"Strateegilise kannatlikuse poliitika on lõppenud. Uurime uusi diplomaatilisi, julgeolekulisi ja majanduslikke meetmeid. Kõik valikud on laual. Põhja-Korea peab mõistma, et ainus viis turvaliseks ja majanduslikult õitsvaks tulevikuks on loobumine tuumarelvade, ballistiliste rakettide ja teiste massihävitusrelvade arendamisest," rääkis Tillerson.

Ta vihjas ka, et kannatlikkuse lõpp võib tähendada ennetavat sõjalist tegevust. Seda sõnumit

on kasutatud terrorismivastase operatsiooni põhjendamiseks. Ta kaitses ka USA raketikilpi THAAD Lõuna-Koreas, mis ei ole meeltmööda Hiinale.

Laupäeval sõidab Tillerson Pekingisse, et arutada Hiina juhtidega Põhja-Koreaga seonduvat. Õhkkond ei pruugi olla meeldiv, sest senaatorid Marco Rubio ja Ben Cardin esitasid eelnõu, millega keelataks viisa nendele hiinlastele, kes on seotud vaidlusaluste saarte ehitusprojektidega Lõuna-Hiina meres.

"MInu arvates on USA kongressi senaatorite ettepanek äärmiselt kriipiv. Senaatorite ettepanek näitab nende arrogantsust ja ignorantsust. Hiina seisukoht Diaoyu saarte ja Lõuna-Hiina mere suhtes on järjekindel ja selge. Senaatorite tehtud niinimetatud ettepanek rikub rahvusvahelist õigust, rahvusvaheliste suhete norme. Hiina on sellele resoluutselt vastu," kommenteeris Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying.

Hiina ja USA arusaam Pyongyangi suhtes on muutunud ühtsemaks, sest ka Pekingile ei ole meeltmööda kommunistliku riigi arusaam rahvusvahelisest õigusest.