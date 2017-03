Politsei palub abi 67-aastase Pauli Antti leidmisel

Pauli Anttiga pole 6. märtsi pärastlõunast alates ühendust saadud ning ta ei ole siiani koju naasnud. Mehe kadumisest teatati 10. märtsil ning ta võttis endaga kaasa ainult juhiloa, teised dokumendid ja mobiiltelefon jäid koju.

Pauli Anttil võib esineda probleeme tervise ja mäluga.

Korrakaitsjad kontrollisid haiglaid, mehe suvilat ja teisi kohti, kus ta võib viibida, kuid siiani pole teda leitud. Elukoha ümbruses elavate inimeste küsitlemine pole Pauli Antti paiknemise kohta uut infot andnud.

Mees on Eestis elanud üle 12 aasta ning tema lähedased elavad Soomes. Pauli Antti valdab nii eesti kui ka soome keelt.

Politseile pole teada, mis riideid ligi 170 cm pikk Pauli Antti kodust lahkudes kandis, kuid tal võivad jalas olla hallid dressipüksid.

Hallide juustega Pauli Anttil on tugev kehaehitus ning tal on vuntsid. Mehel on jalad haiged ning ta liigub aeglaselt ja ülakeha ette kallutatud.

Kõigil, kellel on infot Pauli Antti paiknemise kohta, palub politsei võtta ühendust telefoninumbritel 112, 612 3000 või 612 5311.