Võrumaa memm otsib endale põllu harimiseks ja poes käimiseks vana tööhobust

Kui enamik inimesi otsib võimalusi, kuidas oma töö masinate abil kiirelt ja lihtsalt ära teha, siis veel on ka neid, kes tahaks asju ikka vanamoodi teha - üks Võrumaal elav memm otsibki endale vana tööhobust, kelle abil poes käia ning aiamaad harida.

Antsla vallas Luhametsa külas elav 75-aastane Ivi Kivi peab suurt lugu vanadest aegadest, kus tööd tehti ära hobuste abil ning perele vajalik toidukraam kasvatati talus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle ei istu see praegune elu, et kõik peab poest tooma. Maal elad ja kõik tuleb poest tuua - see ei lähe mitte. Ja kui nüüd ausalt öelda, siis ega mina seda poekraami ei tahagi," rääkis Kirikulaane talu perenaine.

Nii elavadki Ivi Kivil laudas koos lehm ja kanad. Ja kui Kivi hakkab vaikselt leppima sellega, et laudas puuduvad sead, kuna neid ei tohi enam pidada, siis sellega, et tal hobust enam pole, ta leppida ei taha.

Veel kahe aasta eest sõitis selle vankriga ja tegi enamuse Kirikulaane talutöödest ära Litsmetsast toodud hobune Juku.

"Maa lasin ma harida, aga vaod ajasime sisse, kartuli panime, kinni ajasime ja muidugi vahelt harisime ka," kirjeldas Kivi.

Pärast Juku õnnetut surma ei jäänud Ivi Kivi, kes on hobusied pidanud üle 50 aasta, käed rüppes istuma. Ta asus kuulutuste peale uut hobust otsima.

"Ma tahan samasugust vana santi nagu ma isegi olen. Temaga saaksime kahekesi hakkama," rääkis Kivi, kinnitades, et noort hobust ta ei tahaks.

"Tollega mine nii, et hoia ohjadest, ja kui ta iga päev ees ei saa olla, siis ta läheb ulakaks," ütles ta.

Lisaks sellele, et hobune peaks olema vana, peaks ta oskama ka tööd teha - vaovahet kõndima ja vankrit vedama.

"Noo hea küll, kui ta sinna vaovahele ei lähe, aga viiks ta mind poodigi," täpsustas Kivi.

Mõistagi ei jää naisel ka ilma hobuseta kahe kilomeetri kaugusel asuvas kauplusautos käimata. "Mul on nii hea, kui ma ta panen vankri ette või saani ette ja siis lähen kuhugi. Mul on siis lihtsalt hea ja siis ma olen tervem ka veel," selgitas ta siiski.

Seega, nagu Ivi Kivi ise ütles, saaks ta hobusele Tsoorust kaerad ning lehmi pidavalt pojapojalt heina. Transport ja rahagi pole probleemiks, puudu on vaid üks tubli vana tööhobune.