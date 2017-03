President Kaljulaid ei sõdiks Lätti odavama alkoholi järele sõitmise vastu

"Kogu Euroopas toimib piirikaubandus. Seal, kus on natuke madalam kütuseaktsiis, on piir täis kütusetanklaid; kus on natuke madalam alkoholiaktsiis, seal toimib alkoholikaubandus. Ei saa ju kõiki käitumismustreid riikide vahel ära harmoneerida," rääkis Kaljulaid usutluses ajalehele Valgamaalane.

Valgamaal visiidil käinud Kaljulaidi sõnul arvatavasti see on nii ja jääb. "Kui see parasjagu toimib nii ja selle piirkonna ärieduks, siis las ta toimib. Mina ei arva, et iga hinna eest tuleks muuta alkoholipoliitikat selleks, et piirikaubandust ei oleks. Las ta toimib. Samas raske on mõista, kui palju peab jooma selleks, et see muutuks kasumlikuks. Mul on seda isiklikult ausalt öeldes väga keeruline mõista."

Valga-Valka piiriülesest koostöö kohta ütles Kaljulaid, et Läti ja Eesti piiriäärsete omavalitsuste juhid võiksid vaadata, kuidas mujal Euroopas on lahendatud koostööküsimused.

"Natuke tundus, et meil on puudu oskusteavet, kuidas bussitransporti hästi korraldada. See koostöö on ikkagi linn linnaga, vald vallaga, see ei ole tingimata riikidevaheline koostöö. Lihtsalt oleks mõistlik hankida seda kogemust, mis Schengeni piiri ääres igal pool Euroopas on."