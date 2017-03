"Rahva teenrid": IRL vindub, Keskerakond on ka Savisaareta tegija

Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedleri sõnul näitavad viimase aja erakondade populaarsusküsitlused, et Keskerakond saab ilma endise esimehe Savisaare hakkama, kuid uued juhid pole sotsiaaldemokraatide ja IRL-i populaarsust tõstnud.

Vedler viitas ka Tallinna linnavalitsuse tellistud küsitlusele, mis näitas IRL-i toetuseks vaid kaks protsenti. "Väga masendav," tõdes Vedler.

ERR-i toimetaja Peeter Kaldre konstanteeris, et laupäeval avalikustatud ERR-i Turu-uuringute AS-ilt telling uuring mingisuguseid üllatusi ei pakkunud.

"See tuletas meelde, et äsja ilmus ka uuring, kus uuriti eestlaste meelsust liberaalsuse ja konservatiivsuse skaalal ning selgus, et enamus on keskel, nagu Kalevipojas, kus öeldakse, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad. See ettevaatlikkus leks nagu eestlastele omane ning pole ime, et need, kes on ääre pool olijad otsivad toetust keskelt," sõnas Kaldre.

IRL on Kaldre sõnul kahtlemata liidrikriisis ning erakonna suurkogu toimumine alles pärast kohalike omavalitsuste volikogude valimisi on märk erakonna allakäigust. Saatejuht Taavi Eilat lisas, et IRL-i liikmed olevat valimistele vastu minnes närvilised ning olukorda kasutavad ära EKRE ja Reformierakond, kes kutsuvad IRL-i liikmeid nende ühinema.

Kaldre märkis, et Edgar Savisaar astus uudisega Lasnamäel kandideerimise kohta vale sammu, kuid parandas seda oma hilisema teatega sotsiaalmeedias, kus ütles, et kandideerib juhul kui tervis lubab.

"Meenutame, et tal seisab ees kohtutee ja juttu on olnud, et tema tervis ei kannata seda välja. Pole loogiline, et ta kandideeruib kohalikel valimistel ja ei suuda olla kohtu ees."

Saadet saab kuulata siit:

http://vikerraadio.err.ee/v/rahva_teenrid/saated/f8f8d39f-85b6-4900-8c2e-354d903d0195/rahva-teenrid-taavi-eilat