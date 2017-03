Baltic Waste Management veab prügi ilma jäätmeloata

Keskkonnainspektsioon teatas Tallinna linnavalitsusele, et 1. märtsist Nõmmel prügi vedav Baltic Waste Management (BWM) teeb seda jäätmeluba omamata, mistõttu peaks ettevõte prügiveo lõpetama.

Keskkonnainspektsiooni hinnangul oleks võimalikuks lahenduseks Baltic Waste Managementi tegevuse peatamine jäätmeloa saamiseni ja seniks jäatmeveo korraldamine teiste jäätmeluba omavate prügivedajate abil, vahendas Delfi.

Abilinnapea Arvo Sarapuu leidis, et jäätmeloa puudumisest ei tohiks nii suurt probleemi teha, sest luba on puudu vaid Nõmmel teenuse osutamiseks ning ka varasemalt on linnas prügivedu ilma loata korraldatud.

BWM on ettevõte, mis võitis Talllinna jäätmeveohanked ilma eelnevat prügiveokogemust omamata.