Laupäeval möödub kolm aastat Krimmi annekteerimisest

President Vladimir Putin, kes mullu külastas tähtpäeval Krimmi, ei võta teadaolevalt osa ühestki ametlikust üritusest Moskvas ega mujal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2014. aastal pärast Ukrainalt Krimmi äravõtmist puhkesid Ida-Ukrainas lahingud, milles on surma saanud üle 10 000 inimese.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini nimetas annekteerimist väljakutseks rahvusvahelisele julgeolekule ning kutsus Vene võime loobuma krimmitatarlaste tagakiusamisest.

Eesti mõistab Krimmi annekteerimise jätkuvalt hukka ja lääneriikide kehtestatud sanktsioonid Venemaa vastu jäävad püsima, ütles välisministeeriumi poliitikadirektor Paul Teesalu.

"Jätkuvalt on üksmeel, et sanktsioonid peavad jätkuma ning pole ka alternatiivi, mida keegi suudaks välja pakkuda. Venemaal on eri tasemetel toimunud tippkohtumisi ning ka Normandia formaadis ju seda arutatakse. Merkeli kohtumine ei tähenda seda, et sanktsioonide poliitika hakkaks lõppema," kinnitas Teesalu.