Tsahkna IRL-i madala toetusprotsendi pärast ei muretse

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna tunnistab, et IRL-il on olnud keeruline madalseisust välja tulla. IRL-i populaarsus on püsinud kümnest protsendist madalamal juba kaks aastat. Mullu oli partei keskmine toetusprotsent kuus.

IRL-i populaarsus on püsinud parlamendiparteidest kõige madalamal tasemel veidi üle aasta. Uuringujuht Juhan Kivirähk meenutab, et IRL-i reiting hakkas langema enne viimaseid riigikogu valimisi, kui IRL kaotas koha valitsuses. Valimised tõid IRL-ile pettumuse, parteijuht Urmas Reinsalu võttis vastutuse ja astus tagasi.

Kaks aastat tagasi toimunud liidrivahetus pidanuks andma parteile uue hingamise. Kui Margus Tsahknast sai partei esimees, oli Turu-uuringute AS-i uuringute järgi IRL-i reiting üheksa protsenti, kuu hiljem tõusis korra kümnele ning hakkas siis kuust kuusse langema.

"Tõepoolest, on olnud keeruline siit välja tulla reitingu tõusu mõttes. Küll aga me oleme panustanud väga oluliselt sellesse, et oma lubadused ellu viia, me oleme väga palju saavutanud valitsuses," kommenteeris IRL-i esimees Margus Tsahkna erakonna reitingut.

Praegu on IRL-i reiting parlamendiparteidest madalaim ja eelmisel aastal oli see keskmiselt kuus protsenti.

"Paraku, jah, kui erakonnal ei ole sellist karismaatilist liidrit, selget programmi ja ta tegutseb sektoris, kus on väga tugev konkurents, kus tuleb jagada maid nii Vabaerakonnaga kui EKRE-ga, seejuures ise valitsuses olles ja selle nimel kompromisse tehes, siis ei ole sellel erakonnal kindlasti kõige kergemad päevad," kommenteeris Turu-uuringute AS-i uuringujuht Juhan Kivirähk.

IRL-i esimehe ametiaeg kestab kaks aastat ning Margus Tsahknal hakkab see aeg läbi saama. "Aktuaalne kaamera" tundis huvi, kas ta kandideerib taas erakonna etteotsa.

"Ma olen täna IRL-i esimees ja mul on veel väga palju tööd ära teha nii erakonna sees kui ka valitsuses," ütles Tsahkna vaid.

IRL-i eelmine esimees, justiitsminister Urmas Reinsalu teatas eile Facebookis, et tema partei etteotsa ei kandideeri.

Poliitilised konkurendid jälgivad, kas kehvast seisust võiks kasu tõusta hoopis neile. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kutsus eile oma Facebooki kontol neid IRL-i liikmeid, kel on kõrini vasakpoolse poliitika toetamisest, Eesti elu hoopis koos Reformierakonnaga edasi viima.

"Erakond on ka näidanud kõikidel valimistel seda, et me võtame alati rohkem toetust ja saame suuremat toetust, kui reiting näitab," jäi Tsahkna optimistlikuks.

Kivirähk ütleb, et kui IRL-il on trumbid tagataskus nagu eelmistel kohalikel valimistel droone lennutanud Eerik-Niiles Kross, siis miks mitte, kuid praegu pole partei tegevuses jõulist ja loovat joont näha. Tema sõnul on valijaile mõistatuseks ka IRL-i koostöö Keskerakonnaga.

"Keskerakond on küll riigis võimul ja Jüri Ratas on väga populaarne peaminister, aga Tallinnas on siiski endiselt Keskerakonna ainuvõim ja kuidas nüüd suudetakse siis võidelda oma koalitsioonipartneri vastu," viskas Kivirähk õhku.

IRL-i toetus on Tallinnas kuus protsenti.