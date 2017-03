Moskvalased jooksid Krimmi annekteerimise aastapäeva tähistamiseks

Viiekilomeetrilise distantsiga „Tee koju" tahtsid võistluse korraldajad osalejatele meelde tuletada, et üritus on pühendatud Krimmi poolsaare Venemaaga liitumisele.

Kolmest aastast piisas, et rahvas harjuks sellega, et Krimm on Venemaa osa. Aga samuti on maha käinud Venemaa patriootlik hüsteeria sel teemal. Ainult kõige tugevamad entusiastid tähistavad laupäeval poolsaare liitumise Venemaaga aastpäeva ja teevad selle nimel sporti.

Võistluse nimetus GTO tähistab „Tööks ja kaitseks valmis!", mis meenutab nõukogude spordinormatiive. Osalejate põhiosa moodustasid Moskva kõrgkoolide praegused ja endised tudengid. Nende jaoks oli poliitilise sündmuse aastapäev vaid põhjus sporti teha.

"Tore on, et oleme meeskonnas. Me jookseme, naudime teistega suhtlemist. Me jagame oma head tuju, oma emotsioone, head atmosfääri," rääkis moskvalane Maksim.

Jooksukrossis osalejad pidid ületama 22 takistust.

"Kõige raskem oli viimane katsumus - mäest üles ronimine, kui jõud oli juba piiri peal, aga oli vaja edasi minna üles ja üles," kirjeldas üliõpilane Jekaterina.

Korraldajate sõnul võttis üritusest osa üle 2000 inimese. Järgmisel aastal kavatsevad spordifännid tähistada ajaloolist sündmust aga mastaapsemalt.

"Me peaksime kunagi tegema jooksukrossi Venemaalt Krimmi, läbi Kertši väina. Ja et kõik oleks valmis jooksma!" pakkus välja Jekaterina.

Need, kes polnud jooksukrossist väsinud, said külastada ka kontserti, mis toimus õhtul Moskva ülikooli hoone ees.