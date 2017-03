Põhja-Korea teatas uue raketimootori katsetamisest

Katset isiklikult jälginud riigi liider Kim Jong-un rõhutas, et "maailm saab peagi tunnistajaks epohhiloovale võidule, mille me täna saavutasime".

"Uuetüübilise suure jõudlusega mootori arendamine ja valmimine aitab rajada teadusliku ja tehnoloogilise baasi muu hulgas satelliitrakettide väljatöötamisele," kirjutas KCNA.

Pinged Korea poolsaarel on kerkinud "üsna ohtlikule tasemele", hoiatas Pekingisse visiidile saabunud USA välisminister Rex Tillerson, lubades, et USA teeb Põhja- Korea probleemi lahendamiseks Hiinaga koostööd.

"Usun, et me jagame seisukohta, et pinged poolsaarel on kerkinud üsna kõrgele ja olukord on eskaleerunud ohtlikule tasemele," ütles Tillerson pärast kohtumist Hiina välisministri Wang Yiga. "Teeme koostööd, et üritada veenda Pyongyangi valitsust valima teist kurssi ja eemalduma tuumarelva väljatöötamisest."

Tillerson saabus Pekingisse esimestele silmast-silma kõnelustele Hiina liidritega, mis keskendusid Põhja-Korea tuumaprogrammile ja territoriaalvaidlustele Lõuna-Hiina merel.

Reedel hoiatas Tillerson Lõuna- Koreas, et kui Põhja-Koera relvaprogramm jõuab tasemele, mis "meie hinnangul vajab tegutsemist", võib kõne alla tulla ennetav sõjaline löök Põhja- Korea vastu.