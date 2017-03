Erdogani esindaja: Euroopas on tõusmas Türgi-vastasus

Kalin ütles CNN Turkile antud intervjuus, et Türgi ministrid võivad kavandada uusi kampaaniaüritusi Saksamaal enne 16. aprillil toimuvat referendumit põhiseaduse muutmiseks, vahendas Reuters.

Põhiseaduse muutmisega soovitakse suurendada presidendi volitusi.

Ankara läks tülli Saksamaa ja Hollandiga pärast seda, kui riigid takistasid Türgi ministritel teha kampaaniat neis elavatele türklastele. Nii Saksamaa kui ka Holland viitasid võimalikele julgeolekuprobleemidele.

Kalin ütles intervjuus, et Euroopas on kasvamas Türgi-vastasus, sest Ankara on juhtinud tähelepanu Lääne tehtud vigadele.

Pressiesindaja lisas, et Türgi on endiselt sõbralik riik rahvusvaheliste investorite suhtes.

Kalin: Saksamaa toetab riigipöörde korraldajaid

Saksamaa ajaleht Der Spiegel avaldas laupäeval intervjuu BND välisluureagentuuri juhiga, kes ütles, et Türgi valitsus pole suutnud veenda, et USA-s elav vaimulik Fethullah Gülen on suvise riigipöördekatse taga.

"Türgi on püüdnud veenda meid selles igal tasandil, kuid siiani ei ole see olnud edukas," ütles Bruno Kahl.

Kalin ütles, et need kommentaarid tõestavad, et Berliin toetas riigipöördekatset.

Kalins ütles ka seda, et USA presidendi Donald Trumpi administratsioon vaatab läbi Fethullah Güleni väljaandmispalvet. Ankara süüdistab Güleni ja tema toetajaid möödunud aasta suvel toimunud riigipöördekatse korraldamises. Kalinsi sõnul parandaks Güleni väljaandmine suhteid USA-ga.

Saksamaal avaldati taas meelt Erdoğani volituste laiendamise vastu

Saksmaal kogunes Frankfurdi tänavatele taas umbes 30 000 inimest, kes avaldasid meelt Erdoğani volituste laiendamise vastu, teatas laupäeval kohalik meedia.

Mitmed meeleavaldajad kandsid Türgis keelustatud kurdirühmituse Kurdistani Tööpartei (PKK) sümboleid.

Türgi välisministeerium mõistis koheselt hukka, et meeleavaldustel lubati jätkuda.

"On täiesti vastuvõetamatu, et PKK sümboleid ja hüüdlauseid näidatakse kõikjal avalikult, kui Türgi ministrid ise ei saa kohtuda oma kodanikega," märgiti välisministeeriumi teadaandes.

Türgi ja Euroopa vahel on vallandunud kibe tüli pärast seda, kui Saksamaa ja Holland takistasid Türgi ministritel oma riigis Erdoğani volitusi laiendava referendumi eel oma riigis kihutuskoosolekuid pidada.

Saksamaa välisminister Sigmar Gabriel süüdistas varem päeval avalikult Erdoğani Euroopa-vastase hoiaku õhutamise eest katses teha sisepoliitilist skoori tähtsa rahvahääletuse eel.

Erdoğan on korduvalt süüdistanud Saksamaad ja Hollandit natsidena käitumises, Haagi ja Berliini jaoks on tegu olnud solvangutega, mis vallandasid ka Brüsseli hoiatuse Türgi karmikäelisele liidrile tagasi tõmmata.

Euroopa Liidu liidrid on Erdoğani kommentaare nimetanud "reaalsusest kaugelseisvaiks" ning kohatuteks Türgile, mis soovib liituda euroliiduga.

Umbes 2,5 miljonil türklasel on õigus hääletada oma kodumaa referendumitel ja valimistel. Kuid veel miljonid EL-i riikides elavad türklased on türgi päritolu.