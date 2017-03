Eesti jalaväelased Liibanonis naasid siniselt joonelt põhibaasi

Eesti jalaväerühm Estpla-22 alustas sinisel joonel asuvas baasis teenistust 15. jaanuaril. Kahe kuu jooksul tegid kaitseväelased regulaarselt nii jalgsi- kui ka motoriseeritud patrulle oma vastutusalas, jälgisid pidevalt konflikti osapooli eraldavat sinist joont, tagasid baasi julgeolekut ja hoidsid ühte jalaväejagu reageerimisvalmiduses.

Eestlastelt võttis järgnevaks kaheks kuuks vastutuse välibaasis üle Soome jalaväerühm.

"Kõik rühma liikmed jäid 6-50-s viibitud ajaga rahule, samas oodatakse juba viimase paari kuu rutiini vahetumist, kuna olime seal omaette ja baasi ülalhoidmine nõudis rohkem igaühe panust," ütles Estpla-22 ülem leitnant Virko Luide. "Kui seal olles tegutsesime rohkem operatiivselt ja ülesandepõhiselt ning omaette, siis nüüd peame uuesti harjuma suurema partneritega arvestamise ja koostööga," lisas ta.

Uuest nädalast jätkavad Eesti rahuvalvajad nii päevaste kui ka öiste patrullidega Iiri-Soome ühispataljoni põhibaasist 2-45.

Väiksemate välibaaside mehitamine on osa rahuvalvajate regulaarsest teenistusest. Näiteks mehitavad Iiri rahuvalvajad soomlastele ja eestlastele sarnaselt roteeruvalt positsiooni 6-52.

Möödunud aasta novembri lõpus Liibanoni saabunud Eesti kontingent teenib ÜRO rahuvalveoperatsioonil UNIFIL Lõuna-Liibanonis Iiri-Soome pataljoni koosseisus. Lisaks teenib üks Eesti staabiohvitser UNIFIL peakorteris Naqouras.

Eesti rahuvalvajate ülesanne on teha oma vastutusalas jalgsi- ja motoriseeritud patrulle nii öösel kui ka päeval, mehitada vaatlusposte ning täita teisi rahuvalvealaseid ülesandeid. Muu hulgas teostab Eesti üksus patrulle ka vahetult Iisraeli ja Liibanoni eraldaval nii-öelda sinisel joonel (Blue Line).

Iisraeli ja Liibanoni eraldav sinine joon märgib Iisraeli relvajõudude tagasitõmbumist Liibanonilt vallutatud aladelt, milles kaks osapoolt leppisid kokku ÜRO kaasabil 2000. aastal. Vaatamata üldiselt rahulikule olukorrale sinisel joonel on aastate jooksul osapoolte vahel esinenud ka konflikte. UNIFIL üksuste ülesanne sellistel juhtudel on hoida ära olukorra eskaleerumine ning teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Koos staabiohvitseridega teenib Liibanonis ligi 40 kaitseväelast, kellest suurema osa moodustab jalaväerühm ESTPLA-22, mis on komplekteeritud peamiselt Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil. Eesti kontingent on osa Iiri-Soome pataljonist, mis on ainus mitmerahvuseline pataljon UNIFILis.

Kokku panustab UNIFILi hetkel 40 riiki. Praegune üksus on järjekorras viies eestlaste kontingent Liibanonis.