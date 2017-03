"Olukorrast riigis": tänane Keskerakond hoiab Savisaare-aegset joont

Karnau rääkis saates, et Keskerakond ei ole seoses käiva kohtuprotsessiga endale eriti "tuhka pähe raputanud".

"On lubatud küll uut erakonda ja uutmoodi käitumist, aga näiteks erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettepaneku, mis puudutas umbes 100 000 euro ulatuses väidetavalt ebaseaduslikke annetusi erakonnale, on Keskerakond ju vaidlustanud. Nii et hoitakse hoolega esimees Savisaare aegset joont," rääkis Karnau.

Teise saatejuhi Ahto Lobjakase sõnul on erakonna rahalised probleemid väljakutse partei uue juhi Jüri Ratase jaoks ning talle tuleks anda aega need lahendada.

Samas on tema hinnangul kaks olulisemat teemat, mis lähevad selgelt ka Jüri Ratase "kapsaaeda".

"Esiteks on Keskerakonna linnavalitsuse raames puhkenud järjekordne korruptsiooniskandaal, kus abilinnapea Arvo Sarapuu, kes, tuleb välja, on tihedalt seotud olnud nii erinevate äridega enne kui ta linna juhtkonda tõusis kui ka otseselt prügiäriga ja on siis kuidagi nüüd väidetavalt seotud isikute kaudu Tallinna prügiäri kui sellisega tänasel päeval. Ta ise on seda kõike eitanud, aga siin on väga kummalisi kokkulangemisi, väga kummalisi lühiühendusi, mis, ma ütleksin, et mõnes teises kontekstis, kui tegemist oleks Reformierakonnaga, oleks mulle selgelt jätnud mulje, et tegemist on väga tõenäoliselt poliitilise korruptsiooniga. Mulle tundub, et sama toimub nüüd praegu Tallinnas," selgitas arutles Lobjakas.

"Ja see kõik on, isegi kui ta ei ole Tallinna linnapea, Jüri Ratase vastutada, sest Keskerakond on Tallinnas ainuvõimul ja see Tallinna linna mädapaise avamine on midagi, mille eest ta vastutab, mille üle ta peab näitama, et tal on kontroll. Vastasel juhul tekib meil küsimus, kas mingil vaiksel, aga sama mürgisel moel lihtsalt ei kesta olukord, kus meil Tallinnas on üks võim ja Toompeal teine," rääkis ta.

"Sellega seondub kõik, mis puudutab linnameediat. Jah, kaubamärk antakse üle Keskerakonnalt linnale, aga seni kuni Tallinna Televisioon on sisuliselt Keskerakonna erakonnatelevisioon, ma ütleksin, et Jüri Ratas ei ole teinud seda, mida on lubanud. Siin olen täiesti nõus, et ei ole uut parteid näha ka täna," lisas Lobjakas.

Lobjakas: kui Kõlvart ei saa linnapeakandidaadiks, pole tänasel parteil ilmselt pikka pidu

Andrus Karnau tõi välja, et Keskerakonnal on veel lahendamata ka teine küsimus - kellest saab Tallinna linnapea kandidaat.

"Sel nädalal istuv linnapea Taavi Aas teatas, et on valmis seda tegema. Teine tugev kandidaat on Mihhail Kõlvart. Nii et on kaks kandidaati - kummast saab linnapea, on jätkuvalt lahtine," rääkis ta.

"Minu arvates on panused siin palju suuremad. Siin on ka lahtine vene ja eesti tiiva jõuvahekordade tulevik selles parteis. Ma kujutan ette, et kui Kõlvart peaks kõrvale jääma, siis pikka pidu sellel tänasel parteil võib-olla väga olla ei saagi," lisas Lobjakas.

IRL-i olukord pole kiita

Saates puudutati ka IRL-i olukorda. Värsked küsitlused näitavad, et IRL-i toetus Tallinnas on künnise lähedal. Andrus Karnau märkis, et on päris suur tõenäosus, et IRL või Tallinna volikogust välja jääda.

"Ja kui vaadata seda, mis toimub teistes omavalitsustes üle Eesti, nähes seda lainet, kuidas IRL-i liikmed üksteise järel loobuvad partei nime all välja minemast, eelistades selleks valimisliitu, siis olukord sellel erakonnal ei ole jätkuvalt kiita," ütles Karnau.

Lobjakas kommenteeris, et ükskõik, mis ka Tallinnas kohalikel valimistel ei juhtuks, IRL-ile jäävad mandaadid riigikogus ikka. Samas usub Lobjakas, et enne järgmisi riigikogu valimisi hakkavad inimesed parteist ilmselt lahkuma.

"Aga sinnamaani, ma pakun, see valitsus meil ei vahetu Toompeal just põhjusel, et IRL-il ei oleks sellest midagi võita, kuna nende tulevik on häving ilmselt, sotsidel poleks midagi sellest võita ja kolmandaks, kes ikka tahaks minna tänase Reformierakonnaga koalitsiooni. Nii et juhtugu kohalikul tasandil mis võib, see valitsus on meil täna raudkindel ja selles mõttes ka Jüri Ratase positsioon," rääkis Lobjakas.

Karnau lisas, et ka konkurendid ei pruugi enam IRL-i tõsiselt võtta, kuna nii Reformierakond kui ka EKRE on kutsunud IRL-i liikmeid enda parteisse üle tulema.