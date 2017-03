EELK pakub politseile oma abi erinevate kriiside lahendamisel

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma ütles kohtumisel politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri, peakaplan Valdo Lusti ja kaplan Tõnis Kargiga, et kirik saab korrakaitsjatele pakkuda senisest suuremat tuge erinevate kriiside lahendamisel.

Arutleti selle üle, et kirikul on väga laiahaardeline võrgustik, mis katab ära suure osa ühiskonnast. Sestap pakkus peapiiskop välja, et kiriku kaasamine ning selle võrgustiku ärakasutamine erinevate kriisisituatsioonide lahendamisel annaks politseile väga suure eelise jõudmaks ka nende ühiskonnagruppideni, kelleni muidu ehk PPA sõnum ei jõuakski, kirjutab väljaanne Eesti Kirik.

Probleemteemana kerkis esile ka perevägivalla vastu võitlemine, millega vaimulikud sarnaselt politseiga pea iga päev kokku puutuvad. Peapiiskop selgitas, et rasketel aegadel tulevad inimesed ikka kirikusse ning ses vallas oleks vaimulikel ehk vaja täienduskoolitusi, õppimaks seda, kuidas ohvrile senisest veelgi enam tuge ja abi pakkuda. Ühiselt jõuti arusaamisele, et tuleb leida koostöövõimalused usuteaduse instituudi, perekeskuse ja PPA vahel.

Kohaliku tasandi koostöönäitena toodi välja Tartus hästi toimiv koostöövõrgustik, kus ka koguduste kaudu elupäästev helkur hämaral ajal kodanike kuuehõlma külge jõuab. Sellist võimalust tuleks laiemalt ära kasutada, sest taoliste projektide kaudu saab kiriku ja politsei sõnumeid turvalisuse loomisel hästi ära kasutada, märkis peapiiskop.

Kuna paljud vaimulikud soovivad ühiskonna hüvanguks panustada ning kogukonda teenides inimeste elu paremaks ja turvalisemaks muuta, arutleti ühiselt ka selle üle, kuidas enam vaimulikke abipolitseinikeks ja abikaplaneiks värvata.